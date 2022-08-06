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Підтвердження моїх слів: наша людина, яка має в Анталії 2 квартири (одна 4-к куплена в липні 2018 року за 48 000€, а друга - 3-к, куплена в травні 2017 за 45 000€) ніяк не може здати свою квартиру за бажані 850$ (в ціну включено все - комуналка та будь-які платежі). Втішає себе тим, що «Немає орендарів - немає клопоту!» Ціни не знижує, намітив собі «планку». Працює віддалено.