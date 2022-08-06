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Підтвердження моїх слів: наша людина, яка має в Анталії 2 квартири (одна 4-к куплена в липні 2018 року за 48 000€, а друга - 3-к, куплена в травні 2017 за 45 000€) ніяк не може здати свою квартиру за бажані 850$ (в ціну включено все - комуналка та будь-які платежі). Втішає себе тим, що «Немає орендарів - немає клопоту!» Ціни не знижує, намітив собі «планку». Працює віддалено.
Sandor написав:Дивлюся Інтергалбуд вже будує два ЖК у Будапешті, цікаво чи працює в Угорщині схема "купив на котловані - продав через два роки по переуступці": https://intergal-group.hu/ua
Хм, цікаво, треба буде глянути що за об'єкти і їх ціни. До речі, Інтеграл не перший український забудовник в Угорщині. Десь роки 2 тому мені Геос скидав комерційну пропозицію на декілька їх новобудов там, але ціна космічна була від 4 тис Євро. Відбило бажання, чай не Лондон/Париж цей Будапешт