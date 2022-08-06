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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:47

Підтвердження моїх слів: наша людина, яка має в Анталії 2 квартири (одна 4-к куплена в липні 2018 року за 48 000€, а друга - 3-к, куплена в травні 2017 за 45 000€) ніяк не може здати свою квартиру за бажані 850$ (в ціну включено все - комуналка та будь-які платежі).
Втішає себе тим, що «Немає орендарів - немає клопоту!»
Ціни не знижує, намітив собі «планку».
Працює віддалено.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:29

Дивлюся Інтергалбуд вже будує два ЖК у Будапешті, цікаво чи працює в Угорщині схема "купив на котловані - продав через два роки по переуступці": https://intergal-group.hu/ua
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:23

  Sandor написав:Дивлюся Інтергалбуд вже будує два ЖК у Будапешті, цікаво чи працює в Угорщині схема "купив на котловані - продав через два роки по переуступці": https://intergal-group.hu/ua

Не боїтеся, що за 2 роки падіння форінта з'їсть увесь прибуток?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:28

  Sandor написав:Дивлюся Інтергалбуд вже будує два ЖК у Будапешті, цікаво чи працює в Угорщині схема "купив на котловані - продав через два роки по переуступці": https://intergal-group.hu/ua

Хм, цікаво, треба буде глянути що за об'єкти і їх ціни. До речі, Інтеграл не перший український забудовник в Угорщині. Десь роки 2 тому мені Геос скидав комерційну пропозицію на декілька їх новобудов там, але ціна космічна була від 4 тис Євро. Відбило бажання, чай не Лондон/Париж цей Будапешт
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:32

Gastarbaiter Треба договір читати, бо в рекламі пропонують інвестувати напряму з України також
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

інтергал будує лайно в Києві, що концепція що якість. хто зна, може венгри їх навчать
Бетон
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  #<1 ... 991992993994
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