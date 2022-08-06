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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:47

Підтвердження моїх слів: наша людина, яка має в Анталії 2 квартири (одна 4-к куплена в липні 2018 року за 48 000€, а друга - 3-к, куплена в травні 2017 за 45 000€) ніяк не може здати свою квартиру за бажані 850$ (в ціну включено все - комуналка та будь-які платежі).
Втішає себе тим, що «Немає орендарів - немає клопоту!»
Ціни не знижує, намітив собі «планку».
Працює віддалено.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:29

Дивлюся Інтергалбуд вже будує два ЖК у Будапешті, цікаво чи працює в Угорщині схема "купив на котловані - продав через два роки по переуступці": https://intergal-group.hu/ua
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:23

  Sandor написав:Дивлюся Інтергалбуд вже будує два ЖК у Будапешті, цікаво чи працює в Угорщині схема "купив на котловані - продав через два роки по переуступці": https://intergal-group.hu/ua

Не боїтеся, що за 2 роки падіння форінта з'їсть увесь прибуток?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:28

  Sandor написав:Дивлюся Інтергалбуд вже будує два ЖК у Будапешті, цікаво чи працює в Угорщині схема "купив на котловані - продав через два роки по переуступці": https://intergal-group.hu/ua

Хм, цікаво, треба буде глянути що за об'єкти і їх ціни. До речі, Інтеграл не перший український забудовник в Угорщині. Десь роки 2 тому мені Геос скидав комерційну пропозицію на декілька їх новобудов там, але ціна космічна була від 4 тис Євро. Відбило бажання, чай не Лондон/Париж цей Будапешт
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:32

Gastarbaiter Треба договір читати, бо в рекламі пропонують інвестувати напряму з України також
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

інтергал будує лайно в Києві, що концепція що якість. хто зна, може венгри їх навчать
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:29

  Бетон написав:інтергал будує лайно в Києві, що концепція що якість. хто зна, може венгри їх навчать

Я чомусь вважав Інтергал таким міцним середнячком. А що не так у них з якістю?
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:46

  Sandor написав:
  Бетон написав:інтергал будує лайно в Києві, що концепція що якість. хто зна, може венгри їх навчать

Я чомусь вважав Інтергал таким міцним середнячком. А що не так у них з якістю?

Косе все криве. Архітектура совок.
Ну в Європі ж робітники і менеджмент місцевий. Від Інтергал тільки назва, я розумію.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:46

  Бетон написав:інтергал будує лайно в Києві, що концепція що якість. хто зна, може венгри їх навчать

Ну Ви скажете: "лайно".
Дописувачі форуму брали в чергу те лайно.

Паралельно найманці тих дописувачів дописували, що всі будують в світі тільки лайно: то їм не подобалися будинки з натурального дерева а в США, або в Канаді - давай тільки щось радіоактивне з радіоактивного щебеня або щось з цегли третього гатунку - головне щоби з "модними МОПами".
То їм не подобалося, що в Туреччині можна було купити - на курорті - готове під ключ з повним ремонтом (в мене навіть низ вхідних дверей одвірків в квартиру - натуральний мармур, і всі підвіконня - з натурального мармуру) - і все це за 49 900 доларів за 2-к квартиру.
Ой, у нас тут багато фахівців з нерухомості.
Я їх - голих, босих і таких, що втратили все в житті - називаю з любов"ю "горе-великегоре-фахівці"...
Реально з любов"ю - бо ті бідолахи, отримавши копійки за свої брудні пасквілі, які вплинули на майбутнє родин учасників форуму - втратили все все все для себе реально.
А також - як показує сьогоденння - і фактично свої майбутнє.
Один із "вісімки відвертих гнійних збоченців" навіть раптом почав писати російською...
Знайома річ: з тієї "вісімки відвертих мерзотників" - як показала історія - троє були агентами ФСБ...
І таких тут тримали...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 22 гру, 2024 23:50, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну да.
Як можна було в стилі больниці 2000х побудувати нивки парк? Ну поруч же той же жк сан франциско, ну скопіюй ти ж
Бетон
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  #<1 ... 991992993994
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