Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Підтвердження моїх слів: наша людина, яка має в Анталії 2 квартири (одна 4-к куплена в липні 2018 року за 48 000€, а друга - 3-к, куплена в травні 2017 за 45 000€) ніяк не може здати свою квартиру за бажані 850$ (в ціну включено все - комуналка та будь-які платежі). Втішає себе тим, що «Немає орендарів - немає клопоту!» Ціни не знижує, намітив собі «планку». Працює віддалено.
Sandor написав:Дивлюся Інтергалбуд вже будує два ЖК у Будапешті, цікаво чи працює в Угорщині схема "купив на котловані - продав через два роки по переуступці": https://intergal-group.hu/ua
Хм, цікаво, треба буде глянути що за об'єкти і їх ціни. До речі, Інтеграл не перший український забудовник в Угорщині. Десь роки 2 тому мені Геос скидав комерційну пропозицію на декілька їх новобудов там, але ціна космічна була від 4 тис Євро. Відбило бажання, чай не Лондон/Париж цей Будапешт
Бетон написав:інтергал будує лайно в Києві, що концепція що якість. хто зна, може венгри їх навчать
Ну Ви скажете: "лайно". Дописувачі форуму брали в чергу те лайно.
Паралельно найманці тих дописувачів дописували, що всі будують в світі тільки лайно: то їм не подобалися будинки з натурального дерева а в США, або в Канаді - давай тільки щось радіоактивне з радіоактивного щебеня або щось з цегли третього гатунку - головне щоби з "модними МОПами". То їм не подобалося, що в Туреччині можна було купити - на курорті - готове під ключ з повним ремонтом (в мене навіть низ вхідних дверей одвірків в квартиру - натуральний мармур, і всі підвіконня - з натурального мармуру) - і все це за 49 900 доларів за 2-к квартиру. Ой, у нас тут багато фахівців з нерухомості. Я їх - голих, босих і таких, що втратили все в житті - називаю з любов"ю "горе-великегоре-фахівці"... Реально з любов"ю - бо ті бідолахи, отримавши копійки за свої брудні пасквілі, які вплинули на майбутнє родин учасників форуму - втратили все все все для себе реально. А також - як показує сьогоденння - і фактично свої майбутнє. Один із "вісімки відвертих гнійних збоченців" навіть раптом почав писати російською... Знайома річ: з тієї "вісімки відвертих мерзотників" - як показала історія - троє були агентами ФСБ... І таких тут тримали...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 22 гру, 2024 23:50, всього редагувалось 2 разів.