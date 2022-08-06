Додано: Пон 23 гру, 2024 01:03

Gastarbaiter написав: Sandor написав: Gastarbaiter Треба договір читати, бо в рекламі пропонують інвестувати напряму з України також Треба договір читати, бо в рекламі пропонують інвестувати напряму з України також

А перепродавати теж плануєте комусь з України і за євро/долари? Зараз терпець Брюсселя урветься, перекриють Орбанові фінансовий кранік і що тоді? Змоделюйте сценарій +20% у ціні на будапештські метри при 30% падінні валюти, наприклад. А перепродавати теж плануєте комусь з України і за євро/долари? Зараз терпець Брюсселя урветься, перекриють Орбанові фінансовий кранік і що тоді? Змоделюйте сценарій +20% у ціні на будапештські метри при 30% падінні валюти, наприклад.

Я от не розумію портрет кінцевого покупця у Будапешті, який купує там нерухомість по таким цінам саме для себе для життя в ній, а не для перепродажі. Може я не правий, але мої роздуми наступні. Ось є ціна у 4000 Євро з поставкою через півтора роки голого бетону. Щоб заїхати і жити, то як мінімум 5000 буде. Тоді навіть якась стандартна площа квартири для невеличкої сім'ї у 60м2 вийде 300 тис (!) Євро. І де? У якійсь східній відносно бідній країні ЄС, де зовсім невеликі зарплати відносно більш західних країн, навіть якщо це столиця. Я просто порівнюю, що мої друзі взяли таунхауз в іпотеку в Лондоні 90м2 за 410 тис. фунтів вже з якимось стандартним ремонтом і меблями. Так це Лондон, там вже мінімальна зп десь під 2000 Євро (по курсу), а притомні люди менше 3000 не заробляють. І при цьому біля таунхауза є місце для авто, а також є свій гарден 30 м2.