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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 993994995996>
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:31

  Sandor написав:Gastarbaiter Треба договір читати, бо в рекламі пропонують інвестувати напряму з України також

А перепродавати теж плануєте комусь з України і за євро/долари? Зараз терпець Брюсселя урветься, перекриють Орбанові фінансовий кранік і що тоді? Змоделюйте сценарій +20% у ціні на будапештські метри при 30% падінні валюти, наприклад.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 01:03

  Gastarbaiter написав:
  Sandor написав:Gastarbaiter Треба договір читати, бо в рекламі пропонують інвестувати напряму з України також

А перепродавати теж плануєте комусь з України і за євро/долари? Зараз терпець Брюсселя урветься, перекриють Орбанові фінансовий кранік і що тоді? Змоделюйте сценарій +20% у ціні на будапештські метри при 30% падінні валюти, наприклад.

Я от не розумію портрет кінцевого покупця у Будапешті, який купує там нерухомість по таким цінам саме для себе для життя в ній, а не для перепродажі. Може я не правий, але мої роздуми наступні. Ось є ціна у 4000 Євро з поставкою через півтора роки голого бетону. Щоб заїхати і жити, то як мінімум 5000 буде. Тоді навіть якась стандартна площа квартири для невеличкої сім'ї у 60м2 вийде 300 тис (!) Євро. І де? У якійсь східній відносно бідній країні ЄС, де зовсім невеликі зарплати відносно більш західних країн, навіть якщо це столиця. Я просто порівнюю, що мої друзі взяли таунхауз в іпотеку в Лондоні 90м2 за 410 тис. фунтів вже з якимось стандартним ремонтом і меблями. Так це Лондон, там вже мінімальна зп десь під 2000 Євро (по курсу), а притомні люди менше 3000 не заробляють. І при цьому біля таунхауза є місце для авто, а також є свій гарден 30 м2.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 01:09

  Бетон написав:інтергал будує лайно в Києві, що концепція що якість. хто зна, може венгри їх навчать

Яйця теж лайно? Не був, тому й питаю.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 02:32

  The_Rebel написав:Я от не розумію портрет кінцевого покупця у Будапешті, який купує там нерухомість по таким цінам саме для себе для життя в ній, а не для перепродажі. Може я не правий, але мої роздуми наступні. Ось є ціна у 4000 Євро з поставкою через півтора роки голого бетону. Щоб заїхати і жити, то як мінімум 5000 буде. Тоді навіть якась стандартна площа квартири для невеличкої сім'ї у 60м2 вийде 300 тис (!) Євро. І де? У якійсь східній відносно бідній країні ЄС, де зовсім невеликі зарплати відносно більш західних країн, навіть якщо це столиця. Я просто порівнюю, що мої друзі взяли таунхауз в іпотеку в Лондоні 90м2 за 410 тис. фунтів вже з якимось стандартним ремонтом і меблями. Так це Лондон, там вже мінімальна зп десь під 2000 Євро (по курсу), а притомні люди менше 3000 не заробляють. І при цьому біля таунхауза є місце для авто, а також є свій гарден 30 м2.

В Києві та Львові теж купували і купують. Це Ви іммігрант та, теоретично, можете обирати будь-яку країну. Але місцеві купують переважно в своїй країні.
Ну і мабуть це особливість пострадянських країн, що забезпеченість житлом доволі низька. Тому й ціни непропорційні до Західної Європи. Принаймі там, звідки не звалила суттєва частина населення.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 08:38

The_Rebel Люди прагнуть жити там де є робота та соц.інфраструктура, а в столиці будь-якої країни робота завжди буде. Крім того на заході переважна більшість житла купується в іпотеку на 20-30 років, тому навантаження на сімейний бюджет не таке вже й велике.
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 09:12

  Бетон написав:Ну да.
Як можна було в стилі больниці 2000х побудувати нивки парк? Ну поруч же той же жк сан франциско, ну скопіюй ти ж

Нивки парк позиціонується як економ (хоча вони сете називають комфорт, але хай буде).
А подивіться «новий автограф».
Там таке лоббі, як в міцній четвірці (зірок) турецького готелю.
Інша справа - лівий берег. Але ж ми не про локацію, а про якість .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:04

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:інтергал будує лайно в Києві, що концепція що якість. хто зна, може венгри їх навчать

Яйця теж лайно? Не був, тому й питаю.

Не був.
Але по фоткам класний. Ну ще паркові озера архітектура нічого.

Хотаб. Новий автограф вроде DIM.
https://dim-bud.ua/projects
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Правда, что Швейцария начала арест домов украинцев, купленные после 2022?

испанская налоговая занялась тоже активно.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:45

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Підкинув ютуб сьогодні інтерв'ю з польским ріелтором, Бетону має бути цікаво. Тільки заголовок відео дурнуватий, напевно для клікбейту, бо висновки після прослуханого зовсім протилежні: https://youtu.be/A_6fqIu5sOc?si=_UlUza49-fae0pU0
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:14

  Sandor написав:Підкинув ютуб сьогодні інтерв'ю з польским ріелтором, Бетону має бути цікаво. Тільки заголовок відео дурнуватий, напевно для клікбейту, бо висновки після прослуханого зовсім протилежні: https://youtu.be/A_6fqIu5sOc?si=_UlUza49-fae0pU0

Інтерв'ю шикарне, дякую. Прямо по точках всіх ідуть. Дивлюсь.
Але, чесно кажучи, якщо вибирати між дівчатами з гарними цицьками і нерухомістю, то мушу розчарувати, перші бетону цікавіші))

Польща набагато попереду нас, бо те, як деребанять комісію наші рієлтори, дурячи, один на одному махлюючи, не зрозуміло чий об'єкт.
Бетон
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