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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 993994995996
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:26

  Sandor написав:Підкинув ютуб сьогодні інтерв'ю з польским ріелтором, Бетону має бути цікаво. Тільки заголовок відео дурнуватий, напевно для клікбейту, бо висновки після прослуханого зовсім протилежні: https://youtu.be/A_6fqIu5sOc?si=_UlUza49-fae0pU0

Заголовок взагалі клікбейтний, але гість мяко кажучи, якийсь з 90-х наполеончик, може раніше вантажником в атб працював :) . Купа "Я, Я, Я" і при цьому купа мату, ну може справжні рили всі такі мають бути? Ну і по знаннях ринку він трохи плаває, якщо порівняти з польськими ріелторами і аналітиками. Відчутно що працює тільки з СНД клієнтами...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:46

Бетон
Хотаб. Новий автограф вроде DIM.
https://dim-bud.ua/projects

Так.
Дивився їх майже одночасно, трохи сплутав.
Ну і дійсно, паркові озера 2 також цікаві. Бульвар Перова щоправда ближче до будинку, ніж у мене проспект Вадима Гетьмана. А я його з відкритими вікнами таки чую.
Hotab
 
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