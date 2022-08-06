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Sandor написав:Підкинув ютуб сьогодні інтерв'ю з польским ріелтором, Бетону має бути цікаво. Тільки заголовок відео дурнуватий, напевно для клікбейту, бо висновки після прослуханого зовсім протилежні: https://youtu.be/A_6fqIu5sOc?si=_UlUza49-fae0pU0
Заголовок взагалі клікбейтний, але гість мяко кажучи, якийсь з 90-х наполеончик, може раніше вантажником в атб працював . Купа "Я, Я, Я" і при цьому купа мату, ну може справжні рили всі такі мають бути? Ну і по знаннях ринку він трохи плаває, якщо порівняти з польськими ріелторами і аналітиками. Відчутно що працює тільки з СНД клієнтами...
Так. Дивився їх майже одночасно, трохи сплутав. Ну і дійсно, паркові озера 2 також цікаві. Бульвар Перова щоправда ближче до будинку, ніж у мене проспект Вадима Гетьмана. А я його з відкритими вікнами таки чую.