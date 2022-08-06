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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 993994995996
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:26

  Sandor написав:Підкинув ютуб сьогодні інтерв'ю з польским ріелтором, Бетону має бути цікаво. Тільки заголовок відео дурнуватий, напевно для клікбейту, бо висновки після прослуханого зовсім протилежні: https://youtu.be/A_6fqIu5sOc?si=_UlUza49-fae0pU0

Заголовок взагалі клікбейтний, але гість мяко кажучи, якийсь з 90-х наполеончик, може раніше вантажником в атб працював :) . Купа "Я, Я, Я" і при цьому купа мату, ну може справжні рили всі такі мають бути? Ну і по знаннях ринку він трохи плаває, якщо порівняти з польськими ріелторами і аналітиками. Відчутно що працює тільки з СНД клієнтами...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:46

Бетон
Хотаб. Новий автограф вроде DIM.
https://dim-bud.ua/projects

Так.
Дивився їх майже одночасно, трохи сплутав.
Ну і дійсно, паркові озера 2 також цікаві. Бульвар Перова щоправда ближче до будинку, ніж у мене проспект Вадима Гетьмана. А я його з відкритими вікнами таки чую.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 13:22

Куди ж його інвестувати в наш буремний час?
Як відомо, стабільно 160 квартир на місяць - вже не перший рік - купують українці в Анталії.

Свіжі дані про цей містечко… за офіційними даними.

Очікуваний рекорд у туризмі побито!

Середземноморський туристичний центр Анталія досяг найбільшої кількості відвідувачів у 2024 році та встановив новий рекорд.
Число туристів, які відвідали Анталію у 2024 році, зросло на 8 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягло 16 925 349.

Поряд із кількістю 352 754 трансферні пасажири, які в'їжджають з аеропорту Анталії, загальна кількість прибулих до міста в 2024 році зафіксовано 17 278 103. З цією цифрою Анталья досягла найвищого за всі часи за загальною кількістю відвідувачів, які вона приймала протягом року.

За громадянством особливих чудес не відбулося.
За виключенням того, що до війни приїжджало до 1,5 мільйона українців.

У списку країн, що відправляють найбільше туристів до Анталії за 12-місячний період року:
- на першому місці Росія з 3909960 відвідувачів;
- на другому місці Німеччина з 3 517 589 відвідувачів;
- на третьому – Велика Британія з 1 574 167 відвідувачів.
За Англією розташовані відповідно Польща, Нідерланди, Казахстан, Румунія, Україна, Чехія та Литва.
Зараз в Анталії сухо та сонячно. iPhone показує +14, авто +16, здається, що більше, бо я зараз на пляжі: дехто навіть купається. Температура води в морі +19.
akurt
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