Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sandor написав:Підкинув ютуб сьогодні інтерв'ю з польским ріелтором, Бетону має бути цікаво. Тільки заголовок відео дурнуватий, напевно для клікбейту, бо висновки після прослуханого зовсім протилежні: https://youtu.be/A_6fqIu5sOc?si=_UlUza49-fae0pU0
Заголовок взагалі клікбейтний, але гість мяко кажучи, якийсь з 90-х наполеончик, може раніше вантажником в атб працював . Купа "Я, Я, Я" і при цьому купа мату, ну може справжні рили всі такі мають бути? Ну і по знаннях ринку він трохи плаває, якщо порівняти з польськими ріелторами і аналітиками. Відчутно що працює тільки з СНД клієнтами...
Так. Дивився їх майже одночасно, трохи сплутав. Ну і дійсно, паркові озера 2 також цікаві. Бульвар Перова щоправда ближче до будинку, ніж у мене проспект Вадима Гетьмана. А я його з відкритими вікнами таки чую.
Куди ж його інвестувати в наш буремний час? Як відомо, стабільно 160 квартир на місяць - вже не перший рік - купують українці в Анталії.
Свіжі дані про цей містечко… за офіційними даними.
Очікуваний рекорд у туризмі побито!
Середземноморський туристичний центр Анталія досяг найбільшої кількості відвідувачів у 2024 році та встановив новий рекорд. Число туристів, які відвідали Анталію у 2024 році, зросло на 8 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягло 16 925 349.
Поряд із кількістю 352 754 трансферні пасажири, які в'їжджають з аеропорту Анталії, загальна кількість прибулих до міста в 2024 році зафіксовано 17 278 103. З цією цифрою Анталья досягла найвищого за всі часи за загальною кількістю відвідувачів, які вона приймала протягом року.
За громадянством особливих чудес не відбулося. За виключенням того, що до війни приїжджало до 1,5 мільйона українців.
У списку країн, що відправляють найбільше туристів до Анталії за 12-місячний період року: - на першому місці Росія з 3909960 відвідувачів; - на другому місці Німеччина з 3 517 589 відвідувачів; - на третьому – Велика Британія з 1 574 167 відвідувачів. За Англією розташовані відповідно Польща, Нідерланди, Казахстан, Румунія, Україна, Чехія та Литва. Зараз в Анталії сухо та сонячно. iPhone показує +14, авто +16, здається, що більше, бо я зараз на пляжі: дехто навіть купається. Температура води в морі +19.
akurt Что ты все носишься со своей Турцией. Сейчас там толпы рашкованов воют, рыдают и стоят в очереди на выход. Султан мудро нагнул иноземных лохов ниже плинтуса, вытрусив их карманы и практически послал их ....Потому что Турция в первую очередь для турков, а не для иноверцев. Тот мифический дешевый рай, что был несколько лет назад, резко развеялся превратившись в мрачную турецкую действительность. Замануха сработала и капкан захлопнулся. Власти уже поимели ваши деньги, а сейчас хотят поиметь и ваши квартиры для своего титульного населения. . И желательно - ДЕШЕВЫЕ! Чем больше квартир иностранцы выставят на продажу, тем для них лучше. Поэтому фискалы начали давить горе инвесторов по всем возможным фронтам. Ну а кто это еще не понял, то быстро поймет у касс большого и хитрого базара под названием - Турция.
akurt Тебе тогда советовали по дружески. Не играй с султаном в рулетку, ибо турецкие деревья до небес не растут а у стоимости лиры даже сейчас не видно дна. Не послушал дельных советов, вовремя не продал и сейчас оказался на растяжке. И бросить жалко и нести тяжело и дорого. А будет еще дороже. Стрижка горе инвесторов только началось.
Не забув, як тобі навесні 2021 року в Офісі продажу ЖК «SurYapi» давали в руки Прайс-лист синього кольору, а всім нормальним людям - зеленого? Хто брав зеленого - заробили +200% по валюті. Ну а синього - посиніли від злоби. Так буває. То має назву «Закон лоховства в інвестиціях».
+akurt Чтобы заработать 200% нужно что-то продать на 200% дороже вложенного. Знаток турецкой недвижимости мог бы продать свой 2-х бедрумный бетон на пике, переехать куда-то в аренду и заработать эти 200% на ровном месте. С последующим откупом. Возникает вопрос. А почему он сам так не сделал? Ведь все очень просто. Очевидно следовал своему закону - «Закон лоховства в інвестиціях». В конце 2022г. биткоин стоил около $16тыс. Сейчас под $100тыс. Несколько кликов на клаве и прибыль около 600%. А ты о каких-то зеленых прайс листах вещаешь...
akurt написав:Не забув, як тобі навесні 2021 року в Офісі продажу ЖК «SurYapi» давали в руки Прайс-лист синього кольору, а всім нормальним людям - зеленого? Хто брав зеленого - заробили +200% по валюті. Ну а синього - посиніли від злоби. Так буває. То має назву «Закон лоховства в інвестиціях».