Є теорія про геморой та є практика інвестицій.
Достатньо зайти на сайт - аналог українського ОЛХ - sahibinden (потрібна легка реєстрація) - виставити пошук: квартири 1+1, або 2+1, Анталія, район Kepez, мікрорайон, де розташований ЖК SurYapi (це там, де намагався після повернення із заробітків в підмосковних болотах в грудні 2020 року славетний російський заробітчанин RTC12) та подивитися на звичайну шкільну арифметику:
- там, де він лоханувся в грудні 2020 року, коли він прийшов з купую російських деревʼяних рублів, був орієнтир цін за 1+1 в 32 000$.
- там зараз які ціни?
Все просто.
Інвестиції в закордонну нерухомість - то не для всіх. Тем розум мати треба. Таке працює правило.
І тільки таке.