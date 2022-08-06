Додано: Суб 04 січ, 2025 11:36

akurt написав: - там, де він лоханувся в грудні 2020 року, коли він прийшов з купую російських деревʼяних рублів, був орієнтир цін за 1+1 в 32 000$.

- там зараз які ціни? - там, де він лоханувся в грудні 2020 року, коли він прийшов з купую російських деревʼяних рублів, був орієнтир цін за 1+1 в 32 000$.- там зараз які ціни?

Чесно, так читаючи зі сторони, дійсно виглядає що Турція це та країна яку потрібно обходити стороною. Більше я нею крім того що Ви пишете не цікавлюсь. Але ось з Ваших же слів купа росіян, проблеми з проживаннями, проблеми з покупкою/продажем, якісь райони іноземців, незрозуміла кацапська політика, виїхав і банально здати не можна.Дуже різні ситуації коли є 1млн дол і хочеш вкласти та заробити, шукаєш коли купить і коли продать, та коли є 50тис - шукаєш де жити.Приклади про житло ви завжди наводите по другому пункту, під який Ваша турція не підпадає з Ваших же дописів. Я знаю по собі, що коли є проблема з легалізацією, туди просто ще дуже не вистачає проблем з тим щоб щось купити/продати розміром з квартиру.До цього всього додам, що тих же кацапів, завлікли, вони хотіли купити та жити(ну принаймні частина) а їх кинули (чи все таки посвідки на життя в них залишились, не зрозумів з дописів). То що це за політика така. Завтра і Вас кинуть, скажуть квартира наша, потрібна комсомолу, допобачення.