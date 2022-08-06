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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 994995996997
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 11:00

Є теорія про геморой та є практика інвестицій.
Достатньо зайти на сайт - аналог українського ОЛХ - sahibinden (потрібна легка реєстрація) - виставити пошук: квартири 1+1, або 2+1, Анталія, район Kepez, мікрорайон, де розташований ЖК SurYapi (це там, де намагався після повернення із заробітків в підмосковних болотах в грудні 2020 року славетний російський заробітчанин RTC12) та подивитися на звичайну шкільну арифметику:
- там, де він лоханувся в грудні 2020 року, коли він прийшов з купую російських деревʼяних рублів, був орієнтир цін за 1+1 в 32 000$.
- там зараз які ціни?
Все просто.
Інвестиції в закордонну нерухомість - то не для всіх. Тем розум мати треба. Таке працює правило.
І тільки таке.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 11:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:- там, де він лоханувся в грудні 2020 року, коли він прийшов з купую російських деревʼяних рублів, був орієнтир цін за 1+1 в 32 000$.
- там зараз які ціни?


Чесно, так читаючи зі сторони, дійсно виглядає що Турція це та країна яку потрібно обходити стороною. Більше я нею крім того що Ви пишете не цікавлюсь. Але ось з Ваших же слів купа росіян, проблеми з проживаннями, проблеми з покупкою/продажем, якісь райони іноземців, незрозуміла кацапська політика, виїхав і банально здати не можна.
Дуже різні ситуації коли є 1млн дол і хочеш вкласти та заробити, шукаєш коли купить і коли продать, та коли є 50тис - шукаєш де жити.
Приклади про житло ви завжди наводите по другому пункту, під який Ваша турція не підпадає з Ваших же дописів. Я знаю по собі, що коли є проблема з легалізацією, туди просто ще дуже не вистачає проблем з тим щоб щось купити/продати розміром з квартиру.


До цього всього додам, що тих же кацапів, завлікли, вони хотіли купити та жити(ну принаймні частина) а їх кинули (чи все таки посвідки на життя в них залишились, не зрозумів з дописів). То що це за політика така. Завтра і Вас кинуть, скажуть квартира наша, потрібна комсомолу, допобачення.
BeneFuckTor
 
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  #<1 ... 994995996997
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