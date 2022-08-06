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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 994995996997
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 11:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:- там, де він лоханувся в грудні 2020 року, коли він прийшов з купую російських деревʼяних рублів, був орієнтир цін за 1+1 в 32 000$.
- там зараз які ціни?


Чесно, так читаючи зі сторони, дійсно виглядає що Турція це та країна яку потрібно обходити стороною. Більше я нею крім того що Ви пишете не цікавлюсь. Але ось з Ваших же слів купа росіян, проблеми з проживаннями, проблеми з покупкою/продажем, якісь райони іноземців, незрозуміла кацапська політика, виїхав і банально здати не можна.
Дуже різні ситуації коли є 1млн дол і хочеш вкласти та заробити, шукаєш коли купить і коли продать, та коли є 50тис - шукаєш де жити.
Приклади про житло ви завжди наводите по другому пункту, під який Ваша турція не підпадає з Ваших же дописів. Я знаю по собі, що коли є проблема з легалізацією, туди просто ще дуже не вистачає проблем з тим щоб щось купити/продати розміром з квартиру.


До цього всього додам, що тих же кацапів, завлікли, вони хотіли купити та жити(ну принаймні частина) а їх кинули (чи все таки посвідки на життя в них залишились, не зрозумів з дописів). То що це за політика така. Завтра і Вас кинуть, скажуть квартира наша, потрібна комсомолу, допобачення.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 12:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Взгляд на Турцию:
https://www.the-warsaw.com/117365/polov ... v-turciju/
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:16

Цитата:
« Чесно, так читаючи зі сторони, дійсно виглядає що Турція це та країна яку потрібно обходити стороною. Більше я нею крім того що Ви пишете не цікавлюсь. Але ось з Ваших же слів купа росіян, проблеми з проживаннями, проблеми з покупкою/продажем, якісь райони іноземців, незрозуміла кацапська політика, виїхав і банально здати не можна»
Є українська приказка: «В свинячий голос…»
Я маю на увазі, що все треба робити вчасно.

Що в Туреччині, що в Україні є/буває і зліт, і падіння.
Це вам розкаже будь-яка людина; яка обізнана в інвестуванні.

Зранку в розмову втрутилася людина, яка реально по-крупному лоханулася в грудні 2020-червні 2021 року.
Це був час, коли ще можна було сісти в останній вагон з грошима.
Він того і синіє від злоби, що не сів у потяг з грошима із власної пихатості та чергових помилок в житті.

Я з кінця 2023 (третього) року пишу, що зараз в нерухомість Туреччини або НЕ вкладатися, або вкрай обережно.
Обережно діють щомісяця 160 українців, які все ж таки купують собі квартири саме в Туреччині, а не в Польші, чи в Німеччині.

Чому «золоті часи» були в 2017-2021 роках?
А тому що реально просто без проблем буквально за 2 години можна було стати власником новенької квартири «під ключ» з дизайнерським ремонтом за середньою ціною в 900…1000$ квадрат.
Двушка "готова під ключ" частково з меблями та частково з побутовою технікою плюс басейн та парковочне місце - 49 900$ (я так купив) - 54 000$ (моєму приятелю так узяли в травні 2018).
Звісно, ця інформація дуже не подобалася певним людям.

Я з кінця 2023 року тут писав, що зараз вкладатися в нерухомість Туреччини НЕ на часі:
- ямка в цінах, зпрогнозована мною на березень - квітень 2024 року, відбулася, але відбулася цікаво: за думкою тих українців, з якими я спілкуюся зараз і які мацають руками інвестиції, вони - ціни - повинні «опуститися» ще на 20%. Але не опускаються. Стагнація. Буває таке в нерухомості...
- але це - гроші - не головне. Головним є те, що під купівлею нерухомості в Туреччині вибили дві табуретки:
а) можливість оформити ВНП в Туреччині досить швидко та з витратами орієнтовно в 350$.
б) фактична неможливість здавати куплені квартири в короткострокову оренду.
- за останні 2 роки Туреччина в цінах вийшла на рівень європейських або навіть вище. Я маю на увазі продукти харчування та послуги.

Між іншим тенденція в усьому світі: он на днях вже окрім Іспанії - і в Греції прийнято закон, який фактично забороняє короткострокову оренду.

Такі справи... Часи такі... Хочеться зробити "як краще" а виходить "як завжди".
Тепер тільки купувати - як тут пишуть - тільки за 250 000$ кавалірки в Кракові.
Під самий високий в світі - як тут люди пишуть - іпотечний відсоток.
Такі справи, часи такі...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 січ, 2025 18:53, всього редагувалось 3 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:32

  Ana написав:Цікава статистика, в Польщі найдорожчі іпотечні кредити в ЄС
Сорс https://www.bankier.pl/wiadomosc/Oproce ... 09603.html

Насправді реальні ставки набагато вищі. Тільки маржа банку від 1,85 до 2,5%, а ще усілякі страховки, оцінювання і комісії...

З непаганої 2к квартири за 1,3 млн. злотих банку (тільки маржу!!) 2% треба платити (при власному внеску 300 тис) 400 долл. в місяць! В мене оренда + комунальні в зимові місяці 750 дол./місяць, це для порівняння.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:04

  akurt написав:Є теорія про геморой та є практика інвестицій.
Достатньо зайти на сайт - аналог українського ОЛХ - sahibinden (потрібна легка реєстрація) - виставити пошук: квартири 1+1, або 2+1, Анталія, район Kepez, мікрорайон, де розташований ЖК SurYapi (це там, де намагався після повернення із заробітків в підмосковних болотах в грудні 2020 року славетний російський заробітчанин RTC12) та подивитися на звичайну шкільну арифметику:
- там, де він лоханувся в грудні 2020 року, коли він прийшов з купую російських деревʼяних рублів, був орієнтир цін за 1+1 в 32 000$.
- там зараз які ціни?
Все просто.
Інвестиції в закордонну нерухомість - то не для всіх. Тем розум мати треба. Таке працює правило.
І тільки таке.

Акурт, не тебе судить о моих финансовых делах и возможностях. Бог уберег меня от турецкого болота. А тебе уже и хвалиться нечем, окромя как писать сколько туристов из Германии, Ирана и прочих Румыний ездят на отдых в Турцию. Ну ездят. На то они и туристы. А ты, собственно, там при чем?
Ты вместо этой белиберды, которая из тебя так и прет, расскажи лучше что ты будешь делать когда турки откажут тебе, или твоей жене, в продлении ВНЖ? А таких случаев там уже тысячи если не больше. Судя по всему ПМЖ тебе не светит, а гражданство тем более. Дадут срок на сбор вещичек в рюкзачок и Goodbye на несколько месяцев. Иначе депорт и запрет на въезд в страну. И где будешь жить? В Украине, как ты писал, у тебя даже гнилого сарая не осталось. Сдавать а аренду свою халупу тоже вряд ли получится. Оставить, типа, под дачу и приезжать на 3 мес?
А смысл? В квартире нужно жить, иначе там быстро все покроется плесенью, да и текущие платежи за нее никто не отменял. А ты все продолжаешь нахваливать то, от чего здравомыслящие люди уже убегают. О температуре воды в море регулярно пишешь. Как будто тут одни дураки сидят и не знают что море там всегда теплое. В Турцию еще можно слетать на пару недель, дабы посмотреть что ничего хорошего там, кроме моря, уже не осталось.
Но жить там, да еще в Кепезе, это полный треш...
Живи в нем сам. И желательно прими ислам.
Хотя, настоящим турком ты все равно никогда не станешь.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:29

Аби ти не засрав в 2021 році гілку під назвою
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість", то так би і було.
Але наповнив своїм лайном по самі вуха.
Я тоді ще говорив: "Господь все бачить на жорстко покарає!"
Так і вийшло.
Основний - прости мене Господи - доповідач з інвестицій...
Рукописи не горять! Тримай своє лайно! Читай на ніч що ти там писав після повернення з московського болота в грудні 2020 року...
По складах...
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 січ, 2025 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 18:56

[quote="5806847:akurt"]
Ты не ответил на мой чисто житейский вопрос, который интересен не только мне.
Повторяю. Что ты будешь делать если тебе, или твоей жене, турки не продлят ВНЖ?
А его, как я понимаю, нужно продлевать регулярно.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 19:14

Ми тут на форумі не злопам"ятні: Господь покарав тебе - і добре.
Так і має бути.
akurt
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  #<1 ... 994995996997
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