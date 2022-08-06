Додано: Суб 04 січ, 2025 14:16

Цитата:

« Чесно, так читаючи зі сторони, дійсно виглядає що Турція це та країна яку потрібно обходити стороною. Більше я нею крім того що Ви пишете не цікавлюсь. Але ось з Ваших же слів купа росіян, проблеми з проживаннями, проблеми з покупкою/продажем, якісь райони іноземців, незрозуміла кацапська політика, виїхав і банально здати не можна»

Є українська приказка: «В свинячий голос…»

Я маю на увазі, що все треба робити вчасно.



Що в Туреччині, що в Україні є/буває і зліт, і падіння.

Це вам розкаже будь-яка людина; яка обізнана в інвестуванні.



Зранку в розмову втрутилася людина, яка реально по-крупному лоханулася в грудні 2020-червні 2021 року.

Це був час, коли ще можна було сісти в останній вагон з грошима.

Він того і синіє від злоби, що не сів у потяг з грошима із власної пихатості та чергових помилок в житті.



Я з кінця 2023 (третього) року пишу, що зараз в нерухомість Туреччини або НЕ вкладатися, або вкрай обережно.

Обережно діють щомісяця 160 українців, які все ж таки купують собі квартири саме в Туреччині, а не в Польші, чи в Німеччині.



Чому «золоті часи» були в 2017-2021 роках?

А тому що реально просто без проблем буквально за 2 години можна було стати власником новенької квартири «під ключ» з дизайнерським ремонтом за середньою ціною в 900…1000$ квадрат.

Двушка "готова під ключ" частково з меблями та частково з побутовою технікою плюс басейн та парковочне місце - 49 900$ (я так купив) - 54 000$ (моєму приятелю так узяли в травні 2018).

Звісно, ця інформація дуже не подобалася певним людям.



Я з кінця 2023 року тут писав, що зараз вкладатися в нерухомість Туреччини НЕ на часі:

- ямка в цінах, зпрогнозована мною на березень - квітень 2024 року, відбулася, але відбулася цікаво: за думкою тих українців, з якими я спілкуюся зараз і які мацають руками інвестиції, вони - ціни - повинні «опуститися» ще на 20%. Але не опускаються. Стагнація. Буває таке в нерухомості...

- але це - гроші - не головне. Головним є те, що під купівлею нерухомості в Туреччині вибили дві табуретки:

а) можливість оформити ВНП в Туреччині досить швидко та з витратами орієнтовно в 350$.

б) фактична неможливість здавати куплені квартири в короткострокову оренду.

- за останні 2 роки Туреччина в цінах вийшла на рівень європейських або навіть вище. Я маю на увазі продукти харчування та послуги.



Між іншим тенденція в усьому світі: он на днях вже окрім Іспанії - і в Греції прийнято закон, який фактично забороняє короткострокову оренду.



Такі справи... Часи такі... Хочеться зробити "як краще" а виходить "як завжди".

Тепер тільки купувати - як тут пишуть - тільки за 250 000$ кавалірки в Кракові.

Під самий високий в світі - як тут люди пишуть - іпотечний відсоток.

Такі справи, часи такі...