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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 995996997998
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 07:27

Зельманович!
Ти деремно вимазався о цю справу - це звичайний московіт.
Завадить твоєму щастю, як завадив собі.
Він виїхав з болот підмосковних в грудні 2020 року - з мішком рублів, бо не було кеби обміняти на долари за 3 роки роботи на захід від Москви. Працював там в кафе - смажив карпів для панів московських.
Уяві комедію: з тим мішком дерев"яних рублів прийшов в Синагогу - ой, я помилився - в Офіс продажу квартир в Анталії це січчень 2021 року - з надією щось купити за ті рублі. А сам же знаєш, в Офісі продажу працюють психологи, глянули на лапті, косовортка від бурлаків з Волги та звм"яті мешти - підсунули йому комедійний Прайс лист "для лохів".
З іншими цінами.
Він тут на форумі всю весну та літо року 2021 (ДВАДЦЯТЬ ОДИН) влаштовував крик та розмазував соплі.
І так і залишився без інвестицій. Пролетів як фанера над Тель-Авівом...
Але саме цікаве ти, Зельманович, не знаєш: він виїхав до московії рівно а 48 (сорок вісім!) годин до нападу вихідців московських боліт на Украиіну - і на твоє рідне місто.
І ось раптом - в січні 2025 року знову появився.
Знову з рублями. І відразу куди поліз? На гілку про інвестиції, і що він цікавого нам повідомив? Щоби ми лякалися «турецьких султанів», останній з яких жив більше 100 років тому…
Так що будь обережним, Зельманович.
І Тора в "Золота роза" не врятує... Гнила справа... Смердить...
Помий руки. Це дружня порада.
akurt
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  #<1 ... 995996997998
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