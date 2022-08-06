Додано: Нед 05 січ, 2025 07:27

Зельманович!

Ти деремно вимазався о цю справу - це звичайний московіт.

Завадить твоєму щастю, як завадив собі.

Він виїхав з болот підмосковних в грудні 2020 року - з мішком рублів, бо не було кеби обміняти на долари за 3 роки роботи на захід від Москви. Працював там в кафе - смажив карпів для панів московських.

Уяві комедію: з тим мішком дерев"яних рублів прийшов в Синагогу - ой, я помилився - в Офіс продажу квартир в Анталії це січчень 2021 року - з надією щось купити за ті рублі. А сам же знаєш, в Офісі продажу працюють психологи, глянули на лапті, косовортка від бурлаків з Волги та звм"яті мешти - підсунули йому комедійний Прайс лист "для лохів".

З іншими цінами.

Він тут на форумі всю весну та літо року 2021 (ДВАДЦЯТЬ ОДИН) влаштовував крик та розмазував соплі.

І так і залишився без інвестицій. Пролетів як фанера над Тель-Авівом...

Але саме цікаве ти, Зельманович, не знаєш: він виїхав до московії рівно а 48 (сорок вісім!) годин до нападу вихідців московських боліт на Украиіну - і на твоє рідне місто.

І ось раптом - в січні 2025 року знову появився.

Знову з рублями. І відразу куди поліз? На гілку про інвестиції, і що він цікавого нам повідомив? Щоби ми лякалися «турецьких султанів», останній з яких жив більше 100 років тому…

Так що будь обережним, Зельманович.

І Тора в "Золота роза" не врятує... Гнила справа... Смердить...

Помий руки. Це дружня порада.