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Зельманович! Ти деремно вимазався о цю справу - це звичайний московіт. Завадить твоєму щастю, як завадив собі. Він виїхав з болот підмосковних в грудні 2020 року - з мішком рублів, бо не було кеби обміняти на долари за 3 роки роботи на захід від Москви.
Уяви комедію: з тим мішком дерев"яних рублів прийшов в Синагогу - ой, я помилився - в Офіс продажу квартир в Анталії - це січчень 2021 року - з надією щось купити за ті рублі. А сам же знаєш, в Офісі продажу працюють психологи, глянули на га ті рублі - підсунули йому комедійний Прайс лист "для лохів". З іншими цінами. Він тут на форумі всю весну та літо року 2021 (ДВАДЦЯТЬ ОДИН) влаштовував крик та розмазував соплі. Потім почав кидатися в оточуючих, які намагалися йому допомогти, кізяками… І так і залишився без інвестицій. Пролетів як фанера над Тель-Авівом...
І ось раптом - в січні 2025 року - знову поиіхав з московіі. Знову з рублями. І відразу куди поліз? На гілку про інвестиції, і що він цікавого нам повідомив? Щоби ми лякалися «турецьких султанів», останній з яких жив більше 100 років тому… Так що будь обережним, Зельманович.
Помий руки. Торкаєшся того, чого не варто торкатися. Це дружня порада.