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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 січ, 2025 07:27
Зельманович!
Ти деремно вимазався о цю справу - це звичайний московіт. Завадить твоєму щастю, як завадив собі. Він виїхав з болот підмосковних в грудні 2020 року - з мішком рублів, бо не було кеби обміняти на долари за 3 роки роботи на захід від Москви. Уяви комедію: з тим мішком дерев"яних рублів прийшов в Синагогу - ой, я помилився - в Офіс продажу квартир в Анталії - це січчень 2021 року - з надією щось купити за ті рублі. А сам же знаєш, в Офісі продажу працюють психологи, глянули на га ті рублі - підсунули йому комедійний Прайс лист "для лохів". З іншими цінами. Він тут на форумі всю весну та літо року 20 21 (ДВАДЦЯТЬ ОДИН) влаштовував крик та розмазував соплі. Потім почав кидатися в оточуючих, які намагалися йому допомогти, кізяками… І так і залишився без інвестицій. Пролетів як фанера над Тель-Авівом... І ось раптом - в січні 2025 року - знову поиіхав з московіі. Знову з рублями. І відразу куди поліз? На гілку про інвестиції, і що він цікавого нам повідомив? Щоби ми лякалися «турецьких султанів», останній з яких жив більше 100 років тому… Так що будь обережним, Зельманович. Помий руки. Торкаєшся того, чого не варто торкатися. Це дружня порада.
akurt
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Додано: Пон 06 січ, 2025 13:21
Щось не бачу рубрику
вісті з полів
від 90% тутешніх дописувачів, ау де інфа по темі?
Короче,
вісті з полів
, щось польський ринок нерухомості валиться, кавалірки від
254 тис
! Влітку менше 450 тис. взагалі не було кавалірок.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/okazja- ... em-ID4ts7E
M1 - SPRZEDANE
M2- SPRZEDANE
M3- 27,4m2 w cenie 383 600 zł - parter
M4- 18,2m2 w cenie 254 800 zł - parter
M5- SPRZEDANE
M6- 22,1m2 w cenie 309 400 zł - 1. piętro
M7- SPRZEDANE
M8- SPRZEDANE
M9- SPRZEDANE
M10- 20,4m2 w cenie 285 600 zł - poddasze
M11- 30,1m2 w cenie 421 400 zł - poddasze
M12- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna parter
M13- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna parter
M14- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna piętro
M15- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna piętro
BIGor
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Додано: Пон 06 січ, 2025 13:36
BIGor написав:
Щось не бачу рубрику
вісті з полів
від 90% тутешніх дописувачів, ау де інфа по темі?
Короче,
вісті з полів
, щось польський ринок нерухомості валиться, кавалірки від
254 тис
! Влітку менше 450 тис. взагалі не було кавалірок.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/okazja- ... em-ID4ts7E
M1 - SPRZEDANE
M2- SPRZEDANE
M3- 27,4m2 w cenie 383 600 zł - parter
M4- 18,2m2 w cenie 254 800 zł - parter
M5- SPRZEDANE
M6- 22,1m2 w cenie 309 400 zł - 1. piętro
M7- SPRZEDANE
M8- SPRZEDANE
M9- SPRZEDANE
M10- 20,4m2 w cenie 285 600 zł - poddasze
M11- 30,1m2 w cenie 421 400 zł - poddasze
M12- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna parter
M13- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna parter
M14- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna piętro
M15- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna piętro
18.2 м? Здається навіть радянські "гостінки" з сидячою ванною були більші
Faceless
Модератор
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Додано: Пон 06 січ, 2025 14:13
Faceless написав: BIGor написав:
Щось не бачу рубрику
вісті з полів
від 90% тутешніх дописувачів, ау де інфа по темі?
Короче,
вісті з полів
, щось польський ринок нерухомості валиться, кавалірки від
254 тис
! Влітку менше 450 тис. взагалі не було кавалірок.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/okazja- ... em-ID4ts7E
M1 - SPRZEDANE
M2- SPRZEDANE
M3- 27,4m2 w cenie 383 600 zł - parter
M4- 18,2m2 w cenie 254 800 zł - parter
M5- SPRZEDANE
M6- 22,1m2 w cenie 309 400 zł - 1. piętro
M7- SPRZEDANE
M8- SPRZEDANE
M9- SPRZEDANE
M10- 20,4m2 w cenie 285 600 zł - poddasze
M11- 30,1m2 w cenie 421 400 zł - poddasze
M12- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna parter
M13- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna parter
M14- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna piętro
M15- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna piętro
18.2 м? Здається навіть радянські "гостінки" з сидячою ванною були більші
Не хочете купляти 18,2 м2, купляйте 150 м2. Це ж кавалірки - студія по українськи.
BIGor
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:54
З такою комуналкою як в Польщі, яка зараз ще й росте регулярно, воно й не дивно що маленькі метражі часто зустрічаються.
Ana
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:14
BIGor написав:
Щось не бачу рубрику
вісті з полів
від 90% тутешніх дописувачів, ау де інфа по темі?
Короче,
вісті з полів
, щось польський ринок нерухомості валиться, кавалірки від
254 тис
! Влітку менше 450 тис. взагалі не було кавалірок.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/okazja- ... em-ID4ts7E
Та ось писав тут вчора один:
BIGor написав:
З непаганої 2к квартири за 1,3 млн. злотих
Я щось ніяк не зрозумію: то воно вже валиться чи як? Бо з одного боку, кавалірки вже по 250 тис., а з іншого - непогані 2к. усе ще по 1.3 млн.
До речі, Ви в курсі, що у Польщі об'єкт менше 25 кв. не може вважатися квартирою? А за тією об'явою продають не квартири, а "частку у власності", і кредит на таке не дадуть. Дочитали до кінця?
Gastarbaiter
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:37
Faceless написав: BIGor написав:
Щось не бачу рубрику
вісті з полів
від 90% тутешніх дописувачів, ау де інфа по темі?
Короче,
вісті з полів
, щось польський ринок нерухомості валиться, кавалірки від
254 тис
! Влітку менше 450 тис. взагалі не було кавалірок.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/okazja- ... em-ID4ts7E
M1 - SPRZEDANE
M2- SPRZEDANE
M3- 27,4m2 w cenie 383 600 zł - parter
M4- 18,2m2 w cenie 254 800 zł - parter
M5- SPRZEDANE
M6- 22,1m2 w cenie 309 400 zł - 1. piętro
M7- SPRZEDANE
M8- SPRZEDANE
M9- SPRZEDANE
M10- 20,4m2 w cenie 285 600 zł - poddasze
M11- 30,1m2 w cenie 421 400 zł - poddasze
M12- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna parter
M13- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna parter
M14- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna piętro
M15- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna piętro
18.2 м? Здається навіть радянські "гостінки" з сидячою ванною були більші
Нормальна площа - якщо вдома не готувати то вистачить - душова, сральник, ліжко і підвіконня у якості стола - в студентському гуртожитку в таку площу чотирьох людей пхали і нічого)
Зате дивеш у польщі - можна істи журек і ще щось робити - що ще цікавого в польщі, підкажіть)
cherchiltank
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Додано: Вів 07 січ, 2025 15:37
Gastarbaiter написав:
Я щось ніяк не зрозумію: то воно вже валиться чи як? Бо з одного боку, кавалірки вже по 250 тис., а з іншого - непогані 2к. усе ще по 1.3 млн.
https://www.instagram.com/p/C-0Y9PKMmI-/
BeneFuckTor
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Додано: Вів 07 січ, 2025 16:29
BeneFuckTor написав: Gastarbaiter написав:
Я щось ніяк не зрозумію: то воно вже валиться чи як? Бо з одного боку, кавалірки вже по 250 тис., а з іншого - непогані 2к. усе ще по 1.3 млн.
https://www.instagram.com/p/C-0Y9PKMmI-/
Ну да, я прийшов до забудовника і мені дали одразу знижку 20%. Напевно забудовник сміється
Це було валідно в кінці 2023 року, коли розлітались як гарячі пиріжки.
BIGor
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