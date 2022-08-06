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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 996997998999>
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 07:27

Зельманович!
Ти деремно вимазався о цю справу - це звичайний московіт.
Завадить твоєму щастю, як завадив собі.
Він виїхав з болот підмосковних в грудні 2020 року - з мішком рублів, бо не було кеби обміняти на долари за 3 роки роботи на захід від Москви.

Уяви комедію: з тим мішком дерев"яних рублів прийшов в Синагогу - ой, я помилився - в Офіс продажу квартир в Анталії - це січчень 2021 року - з надією щось купити за ті рублі. А сам же знаєш, в Офісі продажу працюють психологи, глянули на га ті рублі - підсунули йому комедійний Прайс лист "для лохів".
З іншими цінами.
Він тут на форумі всю весну та літо року 2021 (ДВАДЦЯТЬ ОДИН) влаштовував крик та розмазував соплі. Потім почав кидатися в оточуючих, які намагалися йому допомогти, кізяками…
І так і залишився без інвестицій. Пролетів як фанера над Тель-Авівом...

І ось раптом - в січні 2025 року - знову поиіхав з московіі.
Знову з рублями. І відразу куди поліз? На гілку про інвестиції, і що він цікавого нам повідомив?
Щоби ми лякалися «турецьких султанів», останній з яких жив більше 100 років тому…
Так що будь обережним, Зельманович.

Помий руки. Торкаєшся того, чого не варто торкатися. Це дружня порада.
akurt
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2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Щось не бачу рубрику вісті з полів від 90% тутешніх дописувачів, ау де інфа по темі?

Короче, вісті з полів, щось польський ринок нерухомості валиться, кавалірки від 254 тис! Влітку менше 450 тис. взагалі не було кавалірок.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/okazja- ... em-ID4ts7E

M1 - SPRZEDANE
M2- SPRZEDANE
M3- 27,4m2 w cenie 383 600 zł - parter
M4- 18,2m2 w cenie 254 800 zł - parter
M5- SPRZEDANE
M6- 22,1m2 w cenie 309 400 zł - 1. piętro
M7- SPRZEDANE
M8- SPRZEDANE
M9- SPRZEDANE
M10- 20,4m2 w cenie 285 600 zł - poddasze
M11- 30,1m2 w cenie 421 400 zł - poddasze
M12- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna parter
M13- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna parter
M14- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna piętro
M15- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna piętro
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:Щось не бачу рубрику вісті з полів від 90% тутешніх дописувачів, ау де інфа по темі?

Короче, вісті з полів, щось польський ринок нерухомості валиться, кавалірки від 254 тис! Влітку менше 450 тис. взагалі не було кавалірок.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/okazja- ... em-ID4ts7E

M1 - SPRZEDANE
M2- SPRZEDANE
M3- 27,4m2 w cenie 383 600 zł - parter
M4- 18,2m2 w cenie 254 800 zł - parter
M5- SPRZEDANE
M6- 22,1m2 w cenie 309 400 zł - 1. piętro
M7- SPRZEDANE
M8- SPRZEDANE
M9- SPRZEDANE
M10- 20,4m2 w cenie 285 600 zł - poddasze
M11- 30,1m2 w cenie 421 400 zł - poddasze
M12- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna parter
M13- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna parter
M14- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna piętro
M15- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna piętro
18.2 м? Здається навіть радянські "гостінки" з сидячою ванною були більші
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:13

  Faceless написав:
BIGor написав:Щось не бачу рубрику вісті з полів від 90% тутешніх дописувачів, ау де інфа по темі?

Короче, вісті з полів, щось польський ринок нерухомості валиться, кавалірки від 254 тис! Влітку менше 450 тис. взагалі не було кавалірок.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/okazja- ... em-ID4ts7E

M1 - SPRZEDANE
M2- SPRZEDANE
M3- 27,4m2 w cenie 383 600 zł - parter
M4- 18,2m2 w cenie 254 800 zł - parter
M5- SPRZEDANE
M6- 22,1m2 w cenie 309 400 zł - 1. piętro
M7- SPRZEDANE
M8- SPRZEDANE
M9- SPRZEDANE
M10- 20,4m2 w cenie 285 600 zł - poddasze
M11- 30,1m2 w cenie 421 400 zł - poddasze
M12- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna parter
M13- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna parter
M14- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna piętro
M15- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna piętro
18.2 м? Здається навіть радянські "гостінки" з сидячою ванною були більші

Не хочете купляти 18,2 м2, купляйте 150 м2. Це ж кавалірки - студія по українськи.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:54

З такою комуналкою як в Польщі, яка зараз ще й росте регулярно, воно й не дивно що маленькі метражі часто зустрічаються.
Ana
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:14

  BIGor написав:Щось не бачу рубрику вісті з полів від 90% тутешніх дописувачів, ау де інфа по темі?

Короче, вісті з полів, щось польський ринок нерухомості валиться, кавалірки від 254 тис! Влітку менше 450 тис. взагалі не було кавалірок.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/okazja- ... em-ID4ts7E


Та ось писав тут вчора один:
  BIGor написав:З непаганої 2к квартири за 1,3 млн. злотих

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я щось ніяк не зрозумію: то воно вже валиться чи як? Бо з одного боку, кавалірки вже по 250 тис., а з іншого - непогані 2к. усе ще по 1.3 млн.

До речі, Ви в курсі, що у Польщі об'єкт менше 25 кв. не може вважатися квартирою? А за тією об'явою продають не квартири, а "частку у власності", і кредит на таке не дадуть. Дочитали до кінця?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 19:37

  Faceless написав:
BIGor написав:Щось не бачу рубрику вісті з полів від 90% тутешніх дописувачів, ау де інфа по темі?

Короче, вісті з полів, щось польський ринок нерухомості валиться, кавалірки від 254 тис! Влітку менше 450 тис. взагалі не було кавалірок.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/okazja- ... em-ID4ts7E

M1 - SPRZEDANE
M2- SPRZEDANE
M3- 27,4m2 w cenie 383 600 zł - parter
M4- 18,2m2 w cenie 254 800 zł - parter
M5- SPRZEDANE
M6- 22,1m2 w cenie 309 400 zł - 1. piętro
M7- SPRZEDANE
M8- SPRZEDANE
M9- SPRZEDANE
M10- 20,4m2 w cenie 285 600 zł - poddasze
M11- 30,1m2 w cenie 421 400 zł - poddasze
M12- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna parter
M13- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna parter
M14- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna piętro
M15- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna piętro
18.2 м? Здається навіть радянські "гостінки" з сидячою ванною були більші

Нормальна площа - якщо вдома не готувати то вистачить - душова, сральник, ліжко і підвіконня у якості стола - в студентському гуртожитку в таку площу чотирьох людей пхали і нічого)
Зате дивеш у польщі - можна істи журек і ще щось робити - що ще цікавого в польщі, підкажіть)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Gastarbaiter написав:Я щось ніяк не зрозумію: то воно вже валиться чи як? Бо з одного боку, кавалірки вже по 250 тис., а з іншого - непогані 2к. усе ще по 1.3 млн.


https://www.instagram.com/p/C-0Y9PKMmI-/
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 16:29

  BeneFuckTor написав:
  Gastarbaiter написав:Я щось ніяк не зрозумію: то воно вже валиться чи як? Бо з одного боку, кавалірки вже по 250 тис., а з іншого - непогані 2к. усе ще по 1.3 млн.


https://www.instagram.com/p/C-0Y9PKMmI-/

Ну да, я прийшов до забудовника і мені дали одразу знижку 20%. Напевно забудовник сміється :D Це було валідно в кінці 2023 року, коли розлітались як гарячі пиріжки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:30

  The_Rebel написав:
  Gastarbaiter написав:
  Sandor написав:Gastarbaiter Треба договір читати, бо в рекламі пропонують інвестувати напряму з України також

А перепродавати теж плануєте комусь з України і за євро/долари? Зараз терпець Брюсселя урветься, перекриють Орбанові фінансовий кранік і що тоді? Змоделюйте сценарій +20% у ціні на будапештські метри при 30% падінні валюти, наприклад.

Я от не розумію портрет кінцевого покупця у Будапешті, який купує там нерухомість по таким цінам саме для себе для життя в ній, а не для перепродажі. Може я не правий, але мої роздуми наступні. Ось є ціна у 4000 Євро з поставкою через півтора роки голого бетону. Щоб заїхати і жити, то як мінімум 5000 буде. Тоді навіть якась стандартна площа квартири для невеличкої сім'ї у 60м2 вийде 300 тис (!) Євро. І де? У якійсь східній відносно бідній країні ЄС, де зовсім невеликі зарплати відносно більш західних країн, навіть якщо це столиця. Я просто порівнюю, що мої друзі взяли таунхауз в іпотеку в Лондоні 90м2 за 410 тис. фунтів вже з якимось стандартним ремонтом і меблями. Так це Лондон, там вже мінімальна зп десь під 2000 Євро (по курсу), а притомні люди менше 3000 не заробляють. І при цьому біля таунхауза є місце для авто, а також є свій гарден 30 м2.


В Лондоне не дают ВНЖ на 10 лет при покупке недвижимости на сумму 250 тыс. евро, а в Венгрии дают
Tangens
 
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