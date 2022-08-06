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Зельманович! Ти деремно вимазався о цю справу - це звичайний московіт. Завадить твоєму щастю, як завадив собі. Він виїхав з болот підмосковних в грудні 2020 року - з мішком рублів, бо не було кеби обміняти на долари за 3 роки роботи на захід від Москви.
Уяви комедію: з тим мішком дерев"яних рублів прийшов в Синагогу - ой, я помилився - в Офіс продажу квартир в Анталії - це січчень 2021 року - з надією щось купити за ті рублі. А сам же знаєш, в Офісі продажу працюють психологи, глянули на га ті рублі - підсунули йому комедійний Прайс лист "для лохів". З іншими цінами. Він тут на форумі всю весну та літо року 2021 (ДВАДЦЯТЬ ОДИН) влаштовував крик та розмазував соплі. Потім почав кидатися в оточуючих, які намагалися йому допомогти, кізяками… І так і залишився без інвестицій. Пролетів як фанера над Тель-Авівом...
І ось раптом - в січні 2025 року - знову поиіхав з московіі. Знову з рублями. І відразу куди поліз? На гілку про інвестиції, і що він цікавого нам повідомив? Щоби ми лякалися «турецьких султанів», останній з яких жив більше 100 років тому… Так що будь обережним, Зельманович.
Помий руки. Торкаєшся того, чого не варто торкатися. Це дружня порада.
18.2 м? Здається навіть радянські "гостінки" з сидячою ванною були більші
Нормальна площа - якщо вдома не готувати то вистачить - душова, сральник, ліжко і підвіконня у якості стола - в студентському гуртожитку в таку площу чотирьох людей пхали і нічого) Зате дивеш у польщі - можна істи журек і ще щось робити - що ще цікавого в польщі, підкажіть)
Sandor написав:Gastarbaiter Треба договір читати, бо в рекламі пропонують інвестувати напряму з України також
А перепродавати теж плануєте комусь з України і за євро/долари? Зараз терпець Брюсселя урветься, перекриють Орбанові фінансовий кранік і що тоді? Змоделюйте сценарій +20% у ціні на будапештські метри при 30% падінні валюти, наприклад.
Я от не розумію портрет кінцевого покупця у Будапешті, який купує там нерухомість по таким цінам саме для себе для життя в ній, а не для перепродажі. Може я не правий, але мої роздуми наступні. Ось є ціна у 4000 Євро з поставкою через півтора роки голого бетону. Щоб заїхати і жити, то як мінімум 5000 буде. Тоді навіть якась стандартна площа квартири для невеличкої сім'ї у 60м2 вийде 300 тис (!) Євро. І де? У якійсь східній відносно бідній країні ЄС, де зовсім невеликі зарплати відносно більш західних країн, навіть якщо це столиця. Я просто порівнюю, що мої друзі взяли таунхауз в іпотеку в Лондоні 90м2 за 410 тис. фунтів вже з якимось стандартним ремонтом і меблями. Так це Лондон, там вже мінімальна зп десь під 2000 Євро (по курсу), а притомні люди менше 3000 не заробляють. І при цьому біля таунхауза є місце для авто, а також є свій гарден 30 м2.
В Лондоне не дают ВНЖ на 10 лет при покупке недвижимости на сумму 250 тыс. евро, а в Венгрии дают