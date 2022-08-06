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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 січ, 2025 12:47
Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
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Бетон
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Додано: Сер 08 січ, 2025 14:32
Бетон написав:
Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
В вересні, це не зараз, зараз ситуація трохи змінилася в сторону покупця
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Tangens
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Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
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