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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 996997998999
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:32

  Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд

В вересні, це не зараз, зараз ситуація трохи змінилася в сторону покупця
Tangens
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:28

  Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд

Він роки переплутав, в вересні 2023 року, а вересень 2024 тут видно
https://olxdata.azurewebsites.net/warszawa/mieszkania
BIGor
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