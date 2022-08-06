Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:47
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
Додано: Сер 08 січ, 2025 14:32
Додано: Сер 08 січ, 2025 21:28
Він роки переплутав, в вересні 2023 року, а вересень 2024 тут видно
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