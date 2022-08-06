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Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає. Каже що в вересні гребли все підряд
В вересні, це не зараз, зараз ситуація трохи змінилася в сторону покупця
Якщо навіть Куба Мідель починає розпродувати свої арендні квартири. Значить дійсно ціни підуть вниз.
Але він каже що подорожчає в 2 рази! Тобто зараз для Кракова середня ціна 16 тис. злот, (4 тис долл), а буде скоро 32 тис. зл. (8 тис. долл/м2)! Цікаво, що буде такий ріст, а він невигідно зараз продасть до росту....Щось тут не те