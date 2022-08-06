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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 січ, 2025 12:47
Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
Бетон
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Додано: Сер 08 січ, 2025 14:32
Бетон написав:
Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
В вересні, це не зараз, зараз ситуація трохи змінилася в сторону покупця
Tangens
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Додано: Сер 08 січ, 2025 21:28
Бетон написав:
Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
Він роки переплутав, в вересні 2023 року, а вересень 2024 тут видно
https://olxdata.azurewebsites.net/warszawa/mieszkania
BIGor
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Додано: Чет 09 січ, 2025 11:08
Tangens написав: Бетон написав:
Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
В вересні, це не зараз, зараз ситуація трохи змінилася в сторону покупця
Якщо навіть Куба Мідель починає розпродувати свої арендні квартири. Значить дійсно ціни підуть вниз.
Bolt
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:14
Бетон написав:
Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору
2587715
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Додано: Суб 11 січ, 2025 09:12
Bolt написав: Tangens написав: Бетон написав:
Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
В вересні, це не зараз, зараз ситуація трохи змінилася в сторону покупця
Якщо навіть Куба Мідель починає розпродувати свої арендні квартири. Значить дійсно ціни підуть вниз.
Але він каже що подорожчає в 2 рази! Тобто зараз для Кракова середня ціна 16 тис. злот, (4 тис долл), а буде скоро 32 тис. зл. (8 тис. долл/м2)! Цікаво, що буде такий ріст, а він невигідно зараз продасть до росту....Щось тут не те
BIGor
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:25
2587715 написав: Бетон написав:
Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору
А де купляти? Просвітіть невігласів.
BIGor
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:27
BIGor написав: 2587715 написав: Бетон написав:
Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору
А де купляти? Просвітіть невігласів.
Іспанія та Португалія
Investor_K
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:31
Investor_K написав: BIGor написав: 2587715 написав:
Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору
А де купляти? Просвітіть невігласів.
Іспанія та Португалія
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В світі лише 10 міст придатних до життя - 1млн+, 35-45 широта і море
2587715
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