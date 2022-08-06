RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 996997998999
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4272
З нами з: 17.12.22
Подякував: 122 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:32

  Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд

В вересні, це не зараз, зараз ситуація трохи змінилася в сторону покупця
Tangens
 
Повідомлень: 11
З нами з: 04.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:28

  Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд

Він роки переплутав, в вересні 2023 року, а вересень 2024 тут видно
https://olxdata.azurewebsites.net/warszawa/mieszkania
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9744
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:08

  Tangens написав:
  Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд

В вересні, це не зараз, зараз ситуація трохи змінилася в сторону покупця

Якщо навіть Куба Мідель починає розпродувати свої арендні квартири. Значить дійсно ціни підуть вниз.
Bolt
 
Повідомлень: 3266
З нами з: 09.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:14

  Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд

Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 25.12.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 09:12

  Bolt написав:
  Tangens написав:
  Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд

В вересні, це не зараз, зараз ситуація трохи змінилася в сторону покупця

Якщо навіть Куба Мідель починає розпродувати свої арендні квартири. Значить дійсно ціни підуть вниз.

Але він каже що подорожчає в 2 рази! Тобто зараз для Кракова середня ціна 16 тис. злот, (4 тис долл), а буде скоро 32 тис. зл. (8 тис. долл/м2)! Цікаво, що буде такий ріст, а він невигідно зараз продасть до росту....Щось тут не те :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9744
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:25

  2587715 написав:
  Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд

Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору

А де купляти? Просвітіть невігласів.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9744
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:27

  BIGor написав:
  2587715 написав:
  Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд

Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору

А де купляти? Просвітіть невігласів.

Іспанія та Португалія
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10143
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:31

  Investor_K написав:
  BIGor написав:
  2587715 написав:Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору

А де купляти? Просвітіть невігласів.

Іспанія та Португалія

+

В світі лише 10 міст придатних до життя - 1млн+, 35-45 широта і море
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 25.12.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 996997998999
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2587715, Бетон, Bolt, Investor_K і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25128 16804754
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2025 10:21
2587715
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1024, 1025, 1026
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10258 6394801
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 гру, 2024 16:08
flyman
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 383650
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13424)
11.01.2025 10:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.