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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2025 11:39
Investor_K написав: 2587715 написав: Бетон написав:
Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору
А де купляти? Просвітіть невігласів.
Іспанія та Португалія
нерухомість для інвестиції треба купувати там, де є робота. тобто економічна діяльність.
це ж перше правило взагалі.
де робота в Іспанії і прости господи в Португалії?
Жити в Португалії - так. це рай. для інвестиції, де податок 30% з продажу? де документи на будинок оформлюються рік?
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Додано: Суб 11 січ, 2025 12:05
Investor_K написав: BIGor написав: 2587715 написав:
Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору
А де купляти? Просвітіть невігласів.
Іспанія та Португалія
А аргументація де? Типу складність мови, соціальний лад, безробіття, доходи місцевих, клімат...
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Додано: Суб 11 січ, 2025 12:20
Бетон написав:
де робота в Іспанії і прости господи в Португалії?
Жити в Португалії - так. це рай. для інвестиції, де податок 30% з продажу? де документи на будинок оформлюються рік?
В Іспанії якщо купляєш квартиру, то маєш заплатити 10% від вартості соціалістичному уряду. Файна інвестиція, дуже раджу.
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