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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9979989991000
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:39

  Investor_K написав:
  2587715 написав:
  Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору

А де купляти? Просвітіть невігласів.

Іспанія та Португалія

нерухомість для інвестиції треба купувати там, де є робота. тобто економічна діяльність.
це ж перше правило взагалі.
де робота в Іспанії і прости господи в Португалії?

Жити в Португалії - так. це рай. для інвестиції, де податок 30% з продажу? де документи на будинок оформлюються рік?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:05

  Investor_K написав:
  BIGor написав:
  2587715 написав:Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору

А де купляти? Просвітіть невігласів.

Іспанія та Португалія

А аргументація де? Типу складність мови, соціальний лад, безробіття, доходи місцевих, клімат...
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Бетон написав:де робота в Іспанії і прости господи в Португалії?

Жити в Португалії - так. це рай. для інвестиції, де податок 30% з продажу? де документи на будинок оформлюються рік?

В Іспанії якщо купляєш квартиру, то маєш заплатити 10% від вартості соціалістичному уряду. Файна інвестиція, дуже раджу.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:31

  BIGor написав:
  Бетон написав:де робота в Іспанії і прости господи в Португалії?

Жити в Португалії - так. це рай. для інвестиції, де податок 30% з продажу? де документи на будинок оформлюються рік?

В Іспанії якщо купляєш квартиру, то маєш заплатити 10% від вартості соціалістичному уряду. Файна інвестиція, дуже раджу.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Тисячна сторінка теми. Цікаво, скільки обʼєктів, куплених завсідниками теми? Десяток набереться?)
gonchik74
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