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Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає. Каже що в вересні гребли все підряд Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору
А де купляти? Просвітіть невігласів.
Іспанія та Португалія
нерухомість для інвестиції треба купувати там, де є робота. тобто економічна діяльність. це ж перше правило взагалі. де робота в Іспанії і прости господи в Португалії?
Жити в Португалії - так. це рай. для інвестиції, де податок 30% з продажу? де документи на будинок оформлюються рік?
Вже 1000 сторінок? Прикольно... я й не помітив... Але гарний колектив - не ля-ля-ля, не "болтологія", а щось роблять... Кудись інвестують...
Важка це справа.... Сьогодні у "відрядженні" в штаті Каліфорнія наші українські люди - саме в ці хвилини проїжджають Los Angeles, який у всіх на слуху: сказали, що диму, який був в перший день - вже немає...
Подорож була цікавою: відвідати однокурсника, який купив за трохи грошей - 1 500 000 доларів будинок. Купив в кредит. Ось це саме цікаве. Будинок в районі міста Сан Дієго - на кордоні з Мексикою. Будинку вже 50 років. За американськими стандартами вважається 5-bed room та 3 душові. Але має - як виявили нові власники - має купу недоліків: - всі ті кімнати неймовірно маленькі. - вся електрична проводка вимагає обслуговування, ремонту або заміни. - виявилася проблема з каналізацією - щоби іі замінити, треба вирити нову траншею та перекласти труби - і тільки ця робота може коштувати 7 000 доларів.
Коротше, "Трудная это работа - из болота тащить бегемота"...
P.S. У кого получається інвестувати краще - я вас поздоровляю та підтримую. Власне - це основна мета цієї гілки.