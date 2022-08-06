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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9979989991000
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:39

  Investor_K написав:
  2587715 написав:
  Бетон написав:Продавець, у якого я купив в Києві, купив дві квартири в Варшаві. Ремонт починає.
Каже що в вересні гребли все підряд
Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору

А де купляти? Просвітіть невігласів.

Іспанія та Португалія

нерухомість для інвестиції треба купувати там, де є робота. тобто економічна діяльність.
це ж перше правило взагалі.
де робота в Іспанії і прости господи в Португалії?

Жити в Португалії - так. це рай. для інвестиції, де податок 30% з продажу? де документи на будинок оформлюються рік?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:05

  Investor_K написав:
  BIGor написав:
  2587715 написав:Якщо вдалося виїхати і вивезти гроші, то останнє що я б купляв це нерухомість в країнах бувшого соц.табору

А де купляти? Просвітіть невігласів.

Іспанія та Португалія

А аргументація де? Типу складність мови, соціальний лад, безробіття, доходи місцевих, клімат...
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Бетон написав:де робота в Іспанії і прости господи в Португалії?

Жити в Португалії - так. це рай. для інвестиції, де податок 30% з продажу? де документи на будинок оформлюються рік?

В Іспанії якщо купляєш квартиру, то маєш заплатити 10% від вартості соціалістичному уряду. Файна інвестиція, дуже раджу.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:31

  BIGor написав:
  Бетон написав:де робота в Іспанії і прости господи в Португалії?

Жити в Португалії - так. це рай. для інвестиції, де податок 30% з продажу? де документи на будинок оформлюються рік?

В Іспанії якщо купляєш квартиру, то маєш заплатити 10% від вартості соціалістичному уряду. Файна інвестиція, дуже раджу.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Тисячна сторінка теми. Цікаво, скільки обʼєктів, куплених завсідниками теми? Десяток набереться?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:10

Вже 1000 сторінок?
Прикольно... я й не помітив...
Але гарний колектив - не ля-ля-ля, не "болтологія", а щось роблять...
Кудись інвестують...

Важка це справа....
Сьогодні у "відрядженні" в штаті Каліфорнія наші українські люди - саме в ці хвилини проїжджають Los Angeles, який у всіх на слуху: сказали, що диму, який був в перший день - вже немає...
Зображення

Подорож була цікавою: відвідати однокурсника, який купив за трохи грошей - 1 500 000 доларів будинок. Купив в кредит.
Ось це саме цікаве.
Будинок в районі міста Сан Дієго - на кордоні з Мексикою.
Будинку вже 50 років.
За американськими стандартами вважається 5-bed room та 3 душові.
Але має - як виявили нові власники - має купу недоліків:
- всі ті кімнати неймовірно маленькі.
- вся електрична проводка вимагає обслуговування, ремонту або заміни.
- виявилася проблема з каналізацією - щоби іі замінити, треба вирити нову траншею та перекласти труби - і тільки ця робота може коштувати 7 000 доларів.

Коротше, "Трудная это работа - из болота тащить бегемота"...

P.S. У кого получається інвестувати краще - я вас поздоровляю та підтримую.
Власне - це основна мета цієї гілки.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:15

  gonchik74 написав:Тисячна сторінка теми. Цікаво, скільки обʼєктів, куплених завсідниками теми? Десяток набереться?)

Мгагага
Це точно
Бетон
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  #<1 ... 9979989991000
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