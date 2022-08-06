Додано: П'ят 17 січ, 2025 01:37

BIGor написав: Новини з Іспанії, куди треба інвестувати (по словам деяких "експертів")

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Hiszpa ... 73604.html

W związku z tym Madryt planuje nałożyć podatek w wysokości do 100 proc. na nieruchomości kupowane przez osoby spoza UE. Taki krok ma na celu zwiększenie dostępności domów dla "naszych" mieszkańców - wyjaśnił premier.



Цікаві думки соціалістів - багато купляють нерухомості з ЄС - так введемо 100% податок для покупців з-поза ЄС. Геніально! Новини з Іспанії, куди треба інвестувати (по словам деяких "експертів")Цікаві думки соціалістів - багато купляють нерухомості з ЄС - так введемо 100% податок для покупців з-поза ЄС.Геніально!

Погуглите выселение окУпасов: из-за потери работы/доходов вследствие ковидного карантина - в Испании приняли закон о запрете выселения неплатежеспособных арендаторов. В результате там у них теперь свой бизнес: выслеживание пустующих жилых помещений, продажа адресов пустующего жилья, вселение в них бомжами/иммигрантами (сразу несколькими, чтобы кто-то из них постоянно находился в захваченном помещении пока остальные добывают продукты, бабки и перетаскивают свое шматье в захваченное помещение). Полиция - НЕ вмешивается, мол, - в суд (а вдруг у вас устный договор аренды?); суды - не спешат, к тому же - доп. расходы, в т.ч. на адвоката; физ. силу к захватчикам применять нельзя чтобы не выплачивать им возмещение ущерба; войти в помещение хозяину - нельзя, ибо нарушение неприкосновенности жилища, в котором - кто-то из захватчиков и их имущество. Полный пипец - ЕСЛИ окУпасы с ребенком/детьми. Поэтому, пока принимают соотв. поправки в закон в защиту собственников, меньшим злом считается договориться через соотв. посредников-адвокатов с окУпасами, чтобы за отступное - те съехали полюбовно (в новую "хату", которые вычисляют и присматривают за мзду соотв. посредники).