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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99899910001001
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 17:13

  UA написав:
  Бетон написав:нерухомість для інвестиції треба купувати там, де є робота. тобто економічна діяльність.

Дружина знайшла роботу чистими 60 000 франків на рік + бонуси.
1 кв. метр нерухомості в тій місцевості 11 000 франків.
Складна математика.
Найкраще співвідношення доходи - витрати все ж у штатах.

У вас лишньої, запасної дружини, випадково не знайдеться з такою з.п.?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 20:50

  Бетон написав:
  gonchik74 написав:Тисячна сторінка теми. Цікаво, скільки обʼєктів, куплених завсідниками теми? Десяток набереться?)

Мгагага
Це точно

Félicitations : mes efforts pendant presque toute l’année 2024 ont été couronnés de succès aujourd’hui.
Je suis devenu propriétaire d'un domaine privé bien entretenu dans le sud de la France, en Gascogne. Je ne divulguerai pas d'informations personnelles.
Maison de plain-pied, 3+1. Un peu plus tard, j'écrirai sur la technologie d'achat de biens immobiliers en France.
Étonnamment facile et simple.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 21:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Новини з Іспанії, куди треба інвестувати (по словам деяких "експертів")
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Hiszpa ... 73604.html
W związku z tym Madryt planuje nałożyć podatek w wysokości do 100 proc. na nieruchomości kupowane przez osoby spoza UE. Taki krok ma na celu zwiększenie dostępności domów dla "naszych" mieszkańców - wyjaśnił premier.


Цікаві думки соціалістів - багато купляють нерухомості з ЄС - так введемо 100% податок для покупців з-поза ЄС. :mrgreen: Геніально!
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 00:32

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akts ... op_premium

Що скаже панство ?
В якості літнього відпочинку для себе та рідні.
Хомякоид
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 01:37

  BIGor написав:Новини з Іспанії, куди треба інвестувати (по словам деяких "експертів")
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Hiszpa ... 73604.html
W związku z tym Madryt planuje nałożyć podatek w wysokości do 100 proc. na nieruchomości kupowane przez osoby spoza UE. Taki krok ma na celu zwiększenie dostępności domów dla "naszych" mieszkańców - wyjaśnił premier.


Цікаві думки соціалістів - багато купляють нерухомості з ЄС - так введемо 100% податок для покупців з-поза ЄС. :mrgreen: Геніально!


Погуглите выселение окУпасов: из-за потери работы/доходов вследствие ковидного карантина - в Испании приняли закон о запрете выселения неплатежеспособных арендаторов. В результате там у них теперь свой бизнес: выслеживание пустующих жилых помещений, продажа адресов пустующего жилья, вселение в них бомжами/иммигрантами (сразу несколькими, чтобы кто-то из них постоянно находился в захваченном помещении пока остальные добывают продукты, бабки и перетаскивают свое шматье в захваченное помещение). Полиция - НЕ вмешивается, мол, - в суд (а вдруг у вас устный договор аренды?); суды - не спешат, к тому же - доп. расходы, в т.ч. на адвоката; физ. силу к захватчикам применять нельзя чтобы не выплачивать им возмещение ущерба; войти в помещение хозяину - нельзя, ибо нарушение неприкосновенности жилища, в котором - кто-то из захватчиков и их имущество. Полный пипец - ЕСЛИ окУпасы с ребенком/детьми. Поэтому, пока принимают соотв. поправки в закон в защиту собственников, меньшим злом считается договориться через соотв. посредников-адвокатов с окУпасами, чтобы за отступное - те съехали полюбовно (в новую "хату", которые вычисляют и присматривают за мзду соотв. посредники).
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 02:05

  Хомякоид написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktsiya-nedvizhimost-v-turtsii-u-morya-kvartiry-v-mersine-ot-34-900-IDVg3Ed.html?reason=seller_listing%7Colx_shop_premium

Що скаже панство ?
В якості літнього відпочинку для себе та рідні.

Мерсин скучноватый ландшафт для регулярного летнего отдыха. Что-то типа Одессы. За такие деньги можно полмира объездить в отпуска. Есть знакомый купил там для почти ПМЖ , теперь жалеет и подразочаровался
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 03:06

  Хомякоид написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktsiya-nedvizhimost-v-turtsii-u-morya-kvartiry-v-mersine-ot-34-900-IDVg3Ed.html?reason=seller_listing%7Colx_shop_premium

Що скаже панство ?
В якості літнього відпочинку для себе та рідні.

8я фотка - вид с залы в мусорник(может временно)
Бассейн и прочие пальмы - нейросеть
Потолки как правило 2,5 от силы, так что и другие фото нейросеть, или там под лиллипутов ремонт и планировка
По поводу именно Мерсина было ж видео или в этой, или в теме про "эмиграцию", что в таких человейниках(он не будет стоять один на набережной по такой цене) коммуналка шкалит, даже если не жить - то дорогое обслуживание территории.
Короче в итоге выйдет две цены(метра) за памятник карликам, который генерирует расходы.
барабашов
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  #<1 ... 99899910001001
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