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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 999100010011002
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:35

akurt
Там наче локація 40 км до Мерсіна-міста. На захід, тобто в іншу сторону від аеропорту, який відкрився влітку. А всього до аеропорту 100 км.

Ось ця локація
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:15

Якщо ви маєте на увазі аеропорт, то ви не те знайшли.
Насправді Міжнародний аеропорт Чукурова (IATA: COV, ICAO: LTDB) — це міжнародний аеропорт, що обслуговує провінції Адана, Мерсін і Османіє Туреччини. Він розташований у межах району Тарсус міста Мерсін, за 15 км від центру міста, за 35 км від центру міста Адана та за 45 км від центру міста Мерсін.
(З Вікіпедії).
Тобто аеропорт приблизно посередині між великими містами Мерсін та Адана.
Якщо ви мали на увазі не аеропорт, то уточніть, що саме - можливо я вас не зрозумів.
akurt
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  #<1 ... 999100010011002
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