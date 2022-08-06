Там наче локація 40 км до Мерсіна-міста. На захід, тобто в іншу сторону від аеропорту, який відкрився влітку. А всього до аеропорту 100 км.
Ось ця локація
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:35
Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:15
Якщо ви маєте на увазі аеропорт, то ви не те знайшли.
Насправді Міжнародний аеропорт Чукурова (IATA: COV, ICAO: LTDB) — це міжнародний аеропорт, що обслуговує провінції Адана, Мерсін і Османіє Туреччини. Він розташований у межах району Тарсус міста Мерсін, за 15 км від центру міста, за 35 км від центру міста Адана та за 45 км від центру міста Мерсін.
(З Вікіпедії).
Тобто аеропорт приблизно посередині між великими містами Мерсін та Адана.
Якщо ви мали на увазі не аеропорт, то уточніть, що саме - можливо я вас не зрозумів.
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