Там наче локація 40 км до Мерсіна-міста. На захід, тобто в іншу сторону від аеропорту, який відкрився влітку. А всього до аеропорту 100 км.
Ось ця локація
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:35
Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:15
Якщо ви маєте на увазі аеропорт, то ви не те знайшли.
Насправді Міжнародний аеропорт Чукурова (IATA: COV, ICAO: LTDB) — це міжнародний аеропорт, що обслуговує провінції Адана, Мерсін і Османіє Туреччини. Він розташований у межах району Тарсус міста Мерсін, за 15 км від центру міста, за 35 км від центру міста Адана та за 45 км від центру міста Мерсін.
(З Вікіпедії).
Тобто аеропорт приблизно посередині між великими містами Мерсін та Адана.
Якщо ви мали на увазі не аеропорт, то уточніть, що саме - можливо я вас не зрозумів.
Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:33
akurt
Про аеропорт ми говоримо один і той самий. А от відстань до нього від квартири в оголошенні (локація обведена на верхньому малюнку) - 100 км..
Аеропорт для цього міста переоцінити важко, але тоді апартаменти треба купувати на схід від міста (або вже в місті) , а не на захід.
Якщо можете підказати ціни на квартири в самому місті, або на схід від нього вздовж берега, тобто в бік нового аеропорту - це цінно.
Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:04
Ага, мова про квартиру.
Ну тоді то квартира не в місті Мерсін, а десь поза межами міста.
Правда, там пляжі як раз за межами міста і здається саме на захід.
Ну тому і ціна реально смішна.
Ціни я підказати не можу, бо не тримаю «руку на пульсі», але дізнатися легко:
- треба зайти на сайт sahibinden
- пройти коротку реєстрацію (або зайти з турецьких ІР-адрес через VPN);
- там вибрати англійську мову (здається є кнопка праворуч внизу);
- виставити місто Mersin та квартири для початку 1+1.
Обовʼязково в налаштуваннях виставити вік будинка (наприклад нуль, або 1 рік), поверх (не «нульовий») виставити 1…10.
Дивитися варіанти.
За цими критеріями я отримав купу варіантів.
Квартири 1+1 діапазон цін від 1 850 000...2 500 000 лір або приблизно 54000...74 000 доларів.
Це саме місто Мерсін.
Ось купа пропозицій саме в тій локації, що ви навели вище (з цінами в мільйонах турецьких лір - в гривнях треба помножити на 1,2):
Цікаво, що в тій ціні, що вказана на попередній сторінці, є приблизно 10 варіантів.
Тобто такі ціни існують...
Додано: Нед 19 січ, 2025 09:09
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Нед 19 січ, 2025 09:20
Інвестуємо в нерухомість Італії
Питання до знавців, є дуже нерозкручений напрямок в рамках запасного аеродрому - Італія (південна частина).
Хто що думає?
Напишу з того що знаю
Плюси:
- природа, клімат (тепло)
- дешевизна нерухомості
- транспорт (авіа/електрички) дуже розвинені
- море/гори
- кухня, продукти, овочі, фрукти, кава
Мінуси:
- зовсім інша культура
- складна мова (місцеві не знають англ.)
- безробіття, низькі зарплати
- спека в літні місяці
- запущена інфрастуктура
Впринципі якщо вивчити італійську на B1 і працювати на ремоут - можна розглядати.
Хто що скаже? Основне питання - чи можна купляти громадянам з-поза EU? Як платити комунаньні і комунікувати з місцевими? Чи можна жити по пів-року в рік?
Додано: Нед 19 січ, 2025 09:57
BIGor
Здається на поточний момент ви не має дітей (принаймні до 18 років), то чи вони вже і не зʼявляться? Бо найбільша проблема на мою думку , це що робити оті «6 місяців» в чужій країні дітям. Який у них буде круг спілкування, з ким? В яку школу чи садок ходити? Тобто для молодого це до появи дітей, для дорослого - коли діти вже залишили дім і батьківський контроль.
Додано: Нед 19 січ, 2025 10:57
Пане BIGor!
Іноземець має право купувати нерухомість в Італії без особливих проблем.
Дуже докладно розписано все тут (російською):
Вимоги до документів несуттєві, хіба що наявність Апостиля на Свідоцтві про одруження та народженні (можна зробити як в Україні, так і в консульстві за кордоном - за кордоном роблять не апостиль, «Консульське завірення перекладу документа»).
Крім того, є юристи в Україні, які можуть зробити як запит на отримання будь-яких документів, так і переклади таких документів на необхідну мову.
Рекомендую ретельно прочитати текст за моїм посиланням.
Додано: Нед 19 січ, 2025 11:51
BIGor
Я не великий спец по Італії, але доволі близькі люди живуть там вже певний час.
З їхніх слів:
1. Чим південніше тим більше схоже на циганський табір. Якщо північні райони цілком респектабельні то на півдні повно кріміналу та існує цілком реальна мафія від якої стигне кров навіть у місцевих. Людей реально вбивають.
2. Місцеві всі на росслабоні і домогтися чогось дуже важко. Ніхто не хоче нічого робити і це стосується як приватного сервісу так і державних установ.
3. Вони живуть на узбережжі і ведуть власний бізнес, пов'язаний з туризмом. Кажуть -важко і не зрозуміло чим все закінчиться. Знайти місцевого відповідального робітника - не можливо -все робиться через пень/колоду і за великі гроші, тому вимушені дуже багато всього робити власними руками і навіть в такому режимі все балансує на межі рентабельності.
4. Мова кажуть не дуже важка, десь за 9 місяців вийшли на Б1-Б2 з нуля.
5. З роботою та зарплатами важко навіть для місцевих, в основному - ручна робота в сезон десь на виноградниках чи будівництві.
6. З гарного -приємний клімат та дешеві ціни на овочі/фрукти на вино.
7. Ніби-то є довгострокова діджітал-номад віза яка дозволяє залишатися на декілька років та працювати віддалено але треба показувати суттєвий дохід.
Додано: Нед 19 січ, 2025 12:53
З думкою es77 погоджуюся.
Північ суттєво відрізняється від півдня.
«Розслабон» реальний в Італії - особливо мене спочатку дивувало те, що з 12:00 до 15:00 вся Італія не працює, вся Італія відпочиває.
В той же час можливо, що трохи згущені фарби, не все так погано з пунктом 1.
По документах вся Європа в цьому смислі «на гальмах», все дуже довго, ніхто нікуди не поспішає, але в той же час все потихеньку можна зробити.
Останній раз був в Італії 2 дні в районі Мілана 6 та 7 січня, все було ОК і все добре.
Відкривають тому, хто стукає…
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