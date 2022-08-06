Додано: Нед 19 січ, 2025 11:51

BIGor

Я не великий спец по Італії, але доволі близькі люди живуть там вже певний час.

З їхніх слів:

1. Чим південніше тим більше схоже на циганський табір. Якщо північні райони цілком респектабельні то на півдні повно кріміналу та існує цілком реальна мафія від якої стигне кров навіть у місцевих. Людей реально вбивають.

2. Місцеві всі на росслабоні і домогтися чогось дуже важко. Ніхто не хоче нічого робити і це стосується як приватного сервісу так і державних установ.

3. Вони живуть на узбережжі і ведуть власний бізнес, пов'язаний з туризмом. Кажуть -важко і не зрозуміло чим все закінчиться. Знайти місцевого відповідального робітника - не можливо -все робиться через пень/колоду і за великі гроші, тому вимушені дуже багато всього робити власними руками і навіть в такому режимі все балансує на межі рентабельності.

4. Мова кажуть не дуже важка, десь за 9 місяців вийшли на Б1-Б2 з нуля.

5. З роботою та зарплатами важко навіть для місцевих, в основному - ручна робота в сезон десь на виноградниках чи будівництві.

6. З гарного -приємний клімат та дешеві ціни на овочі/фрукти на вино.

7. Ніби-то є довгострокова діджітал-номад віза яка дозволяє залишатися на декілька років та працювати віддалено але треба показувати суттєвий дохід.