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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 січ, 2025 12:59
Відкривають тому, хто стукає.
Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:
«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху.
У цьому місяці мають завершити майстри ремонт.
Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»
Ось так…
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akurt
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Додано: Нед 19 січ, 2025 13:13
akurt написав:
Відкривають тому, хто стукає.
Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:
«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху.
У цьому місяці мають завершити майстри ремонт.
Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»
Ось так…
Отакої) Топиш за Бєльсько-бялу, Віслу тощо, а дякують за Бидгощ)
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gonchik74
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Додано: Нед 19 січ, 2025 13:47
akurt написав:
З думкою es77 погоджуюся.
Північ суттєво відрізняється від півдня.
«Розслабон» реальний в Італії - особливо мене спочатку дивувало те, що з 12:00 до 15:00 вся Італія не працює, вся Італія відпочиває.
В той же час можливо, що трохи згущені фарби, не все так погано з пунктом 1.
По документах вся Європа в цьому смислі «на гальмах», все дуже довго, ніхто нікуди не поспішає, але в той же час все потихеньку можна зробити. Останній раз був в Італії 2 дні в районі Мілана 6 та 7 січня, все було ОК і все добре.
Відкривають тому, хто стукає…
Дивно якось що нема посилання на селфі та видосики
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Vadim_
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Додано: Нед 19 січ, 2025 13:51
akurt написав:
Відкривають тому, хто стукає.
Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:
«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху.
У цьому місяці мають завершити майстри ремонт.
Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»
Ось так…
Скріншот екрана сказав би багато...
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Vadim_
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