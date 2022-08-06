RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:59

Відкривають тому, хто стукає.
Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:

«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху.
У цьому місяці мають завершити майстри ремонт.
Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»

Ось так…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10469
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3891 раз.
Подякували: 1364 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:13

  akurt написав:Відкривають тому, хто стукає.
Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:

«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху.
У цьому місяці мають завершити майстри ремонт.
Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»

Ось так…

Отакої) Топиш за Бєльсько-бялу, Віслу тощо, а дякують за Бидгощ)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:47

  akurt написав:З думкою es77 погоджуюся.
Північ суттєво відрізняється від півдня.
«Розслабон» реальний в Італії - особливо мене спочатку дивувало те, що з 12:00 до 15:00 вся Італія не працює, вся Італія відпочиває.

В той же час можливо, що трохи згущені фарби, не все так погано з пунктом 1.
По документах вся Європа в цьому смислі «на гальмах», все дуже довго, ніхто нікуди не поспішає, але в той же час все потихеньку можна зробити.
Останній раз був в Італії 2 дні в районі Мілана 6 та 7 січня, все було ОК і все добре.

Відкривають тому, хто стукає…

Дивно якось що нема посилання на селфі та видосики
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3572
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:51

  akurt написав:Відкривають тому, хто стукає.
Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:

«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху.
У цьому місяці мають завершити майстри ремонт.
Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»

Ось так…

Скріншот екрана сказав би багато...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3572
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1000100110021003
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2515, 2516, 2517
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25163 16811673
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2025 17:29
Vadim_
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1025, 1026, 1027
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10260 6397018
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2025 14:53
Модератор
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 383657
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13496)
19.01.2025 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.