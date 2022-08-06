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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:59

Відкривають тому, хто стукає.
Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:

«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху.
У цьому місяці мають завершити майстри ремонт.
Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»

Ось так…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:13

  akurt написав:Відкривають тому, хто стукає.
Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:

«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху.
У цьому місяці мають завершити майстри ремонт.
Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»

Ось так…

Отакої) Топиш за Бєльсько-бялу, Віслу тощо, а дякують за Бидгощ)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:29

Забагато хочете.
Ось прийшло тим самим месенджером уточнення.
Блін, дорога якась Польщі для украінців:
«Ми купили по своєму бюджету у 62 тис.€ студію на першому поверсі у 25 м2, з виходом на невелику терасу.»

Блін, намагався я уявити, що таке 25 м2…
Колись я мешкав у 2-к квартирі панельного будинка, так здається там загальна площа була 40, а житлова 27…
25 - малувато буде…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:37

  gonchik74 написав:Отакої) Топиш за Бєльсько-бялу, Віслу тощо, а дякують за Бидгощ)

Саме так: для себе я колись реально розглядав для купівлі нерухомості саме ці два польських міста.
Але ж мене хвилювало наступне (а це зовсім не всіх хвилює);
- Бєльсько-Бяла тому, що посередині між культурно/центральним/історичним Краковом та гірськолижним центром Wisla. Так би мовити «І тєбє, і мінє хАрАшо…»
В тому місті дуже сподобалися нові невеличкі ЖК - будинки на 4 чи 5 поверхів, власна територія з парковкою. Ціна була 1 400€ кв.м.
- Wisla дуже цікаве невеличке містечко на півдні Польщі. Цікаво, що саме там розташована діюча зимова резиденція президента Польщі (можна відвідати за попереднім записом в окремі дні) Купа гірськолижних витягів та трас. Нерухомість дивився в новобудовах - точно памʼятаю ціну в 1000€ за кв.м. Правда ж цікаво? Квартирка на гірськолижному курорті?

Ну а Бидгощ підходить для роботи: там є завод і науковий центр при ньому, де працює десь років 10 товариш того, хто інвестував зазначене вище.
Ну і треба думати не про гірські лижі, а у подальшому за освіту двох дітей…
Тому Бидгощ…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:12

Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Забагато хочете.
Ось прийшло тим самим месенджером уточнення.
Блін, дорога якась Польщі для украінців:
«Ми купили по своєму бюджету у 62 тис.€ студію на першому поверсі у 25 м2, з виходом на невелику терасу.»

Блін, намагався я уявити, що таке 25 м2…
Колись я мешкав у 2-к квартирі панельного будинка, так здається там загальна площа була 40, а житлова 27…
25 - малувато буде…
25м це як радянська "гостінка" в панельках, коридорного типу. Ті були і 22 і 24 м. Різниця тільки в тому, що в "гостінках" кухня була хоч і крихітна, метрів 5, але окремо, а тут студія - все разом, тому візуально кімната здається більшою. Насправді, навіть не певен, що краще.

Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:36

  Faceless написав:
akurt написав:Забагато хочете.
Ось прийшло тим самим месенджером уточнення.
Блін, дорога якась Польщі для украінців:
«Ми купили по своєму бюджету у 62 тис.€ студію на першому поверсі у 25 м2, з виходом на невелику терасу.»

Блін, намагався я уявити, що таке 25 м2…
Колись я мешкав у 2-к квартирі панельного будинка, так здається там загальна площа була 40, а житлова 27…
25 - малувато буде…
25м це як радянська "гостінка" в панельках, коридорного типу. Ті були і 22 і 24 м. Різниця тільки в тому, що в "гостінках" кухня була хоч і крихітна, метрів 5, але окремо, а тут студія - все разом, тому візуально кімната здається більшою. Насправді, навіть не певен, що краще.

Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати

Ну да, однушка 50-60 м2 :mrgreen: , а в рельності тільки 33 м2 https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vido ... WcF3Y.html
Наприклад, в пгт звідки я родом, побудованих нових ЖК за незалежніть можна порахувати по пальцям половини однієї руки. А в середньому польському пгт за цей час побудували дофіга нових жк.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:45

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Блін, дорога якась Польщі для украінців:
«Ми купили по своєму бюджету у 62 тис.€ студію на першому поверсі у 25 м2, з виходом на невелику терасу.»

Це дуже дешево насправді, нашару можна сказати, пощастило!
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:46

  Faceless написав:
BIGor написав:Щось не бачу рубрику вісті з полів від 90% тутешніх дописувачів, ау де інфа по темі?

Короче, вісті з полів, щось польський ринок нерухомості валиться, кавалірки від 254 тис! Влітку менше 450 тис. взагалі не було кавалірок.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/okazja- ... em-ID4ts7E

M1 - SPRZEDANE
M2- SPRZEDANE
M3- 27,4m2 w cenie 383 600 zł - parter
M4- 18,2m2 w cenie 254 800 zł - parter
M5- SPRZEDANE
M6- 22,1m2 w cenie 309 400 zł - 1. piętro
M7- SPRZEDANE
M8- SPRZEDANE
M9- SPRZEDANE
M10- 20,4m2 w cenie 285 600 zł - poddasze
M11- 30,1m2 w cenie 421 400 zł - poddasze
M12- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna parter
M13- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna parter
M14- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna piętro
M15- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna piętro
18.2 м? Здається навіть радянські "гостінки" з сидячою ванною були більші

майже в таку ціну нахалбуд ПС в Києві, тільки в грн. а не zł
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:
akurt написав:Забагато хочете.
Ось прийшло тим самим месенджером уточнення.
Блін, дорога якась Польщі для украінців:
«Ми купили по своєму бюджету у 62 тис.€ студію на першому поверсі у 25 м2, з виходом на невелику терасу.»

Блін, намагався я уявити, що таке 25 м2…
Колись я мешкав у 2-к квартирі панельного будинка, так здається там загальна площа була 40, а житлова 27…
25 - малувато буде…
25м це як радянська "гостінка" в панельках, коридорного типу. Ті були і 22 і 24 м. Різниця тільки в тому, що в "гостінках" кухня була хоч і крихітна, метрів 5, але окремо, а тут студія - все разом, тому візуально кімната здається більшою. Насправді, навіть не певен, що краще.

Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати

Ну да, однушка 50-60 м2 :mrgreen: , а в рельності тільки 33 м2 https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vido ... WcF3Y.html
Наприклад, в пгт звідки я родом, побудованих нових ЖК за незалежніть можна порахувати по пальцям половини однієї руки. А в середньому польському пгт за цей час побудували дофіга нових жк.
І те і те будують, на все всій покупець - що саме ви намагаєтесь заперечити?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:53

  Хомякоид написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktsiya-nedvizhimost-v-turtsii-u-morya-kvartiry-v-mersine-ot-34-900-IDVg3Ed.html?reason=seller_listing%7Colx_shop_premium

Що скаже панство ?
В якості літнього відпочинку для себе та рідні.

наразі ситуація така, що доречніше купити біткоєн, тримати під % депозит на криптобіржі, а на відсотки відпочивати в тому ж Мерсині.
запам"ятайте цей твіт
flyman
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  #<1 ... 1000100110021003
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