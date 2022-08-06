Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Відкривають тому, хто стукає. Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:
«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху. У цьому місяці мають завершити майстри ремонт. Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»
akurt написав:Відкривають тому, хто стукає. Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:
«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху. У цьому місяці мають завершити майстри ремонт. Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»
Ось так…
Отакої) Топиш за Бєльсько-бялу, Віслу тощо, а дякують за Бидгощ)
Забагато хочете. Ось прийшло тим самим месенджером уточнення. Блін, дорога якась Польщі для украінців: «Ми купили по своєму бюджету у 62 тис.€ студію на першому поверсі у 25 м2, з виходом на невелику терасу.»
Блін, намагався я уявити, що таке 25 м2… Колись я мешкав у 2-к квартирі панельного будинка, так здається там загальна площа була 40, а житлова 27… 25 - малувато буде…
gonchik74 написав:Отакої) Топиш за Бєльсько-бялу, Віслу тощо, а дякують за Бидгощ)
Саме так: для себе я колись реально розглядав для купівлі нерухомості саме ці два польських міста. Але ж мене хвилювало наступне (а це зовсім не всіх хвилює); - Бєльсько-Бяла тому, що посередині між культурно/центральним/історичним Краковом та гірськолижним центром Wisla. Так би мовити «І тєбє, і мінє хАрАшо…» В тому місті дуже сподобалися нові невеличкі ЖК - будинки на 4 чи 5 поверхів, власна територія з парковкою. Ціна була 1 400€ кв.м. - Wisla дуже цікаве невеличке містечко на півдні Польщі. Цікаво, що саме там розташована діюча зимова резиденція президента Польщі (можна відвідати за попереднім записом в окремі дні) Купа гірськолижних витягів та трас. Нерухомість дивився в новобудовах - точно памʼятаю ціну в 1000€ за кв.м. Правда ж цікаво? Квартирка на гірськолижному курорті?
Ну а Бидгощ підходить для роботи: там є завод і науковий центр при ньому, де працює десь років 10 товариш того, хто інвестував зазначене вище. Ну і треба думати не про гірські лижі, а у подальшому за освіту двох дітей… Тому Бидгощ…
akurt написав:Забагато хочете. Ось прийшло тим самим месенджером уточнення. Блін, дорога якась Польщі для украінців: «Ми купили по своєму бюджету у 62 тис.€ студію на першому поверсі у 25 м2, з виходом на невелику терасу.»
Блін, намагався я уявити, що таке 25 м2… Колись я мешкав у 2-к квартирі панельного будинка, так здається там загальна площа була 40, а житлова 27… 25 - малувато буде…
25м це як радянська "гостінка" в панельках, коридорного типу. Ті були і 22 і 24 м. Різниця тільки в тому, що в "гостінках" кухня була хоч і крихітна, метрів 5, але окремо, а тут студія - все разом, тому візуально кімната здається більшою. Насправді, навіть не певен, що краще.
Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
akurt написав:Забагато хочете. Ось прийшло тим самим месенджером уточнення. Блін, дорога якась Польщі для украінців: «Ми купили по своєму бюджету у 62 тис.€ студію на першому поверсі у 25 м2, з виходом на невелику терасу.»
Блін, намагався я уявити, що таке 25 м2… Колись я мешкав у 2-к квартирі панельного будинка, так здається там загальна площа була 40, а житлова 27… 25 - малувато буде…
25м це як радянська "гостінка" в панельках, коридорного типу. Ті були і 22 і 24 м. Різниця тільки в тому, що в "гостінках" кухня була хоч і крихітна, метрів 5, але окремо, а тут студія - все разом, тому візуально кімната здається більшою. Насправді, навіть не певен, що краще.
Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
Ну да, однушка 50-60 м2 , а в рельності тільки 33 м2 https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vido ... WcF3Y.html Наприклад, в пгт звідки я родом, побудованих нових ЖК за незалежніть можна порахувати по пальцям половини однієї руки. А в середньому польському пгт за цей час побудували дофіга нових жк.
akurt написав:Забагато хочете. Ось прийшло тим самим месенджером уточнення. Блін, дорога якась Польщі для украінців: «Ми купили по своєму бюджету у 62 тис.€ студію на першому поверсі у 25 м2, з виходом на невелику терасу.»
Блін, намагався я уявити, що таке 25 м2… Колись я мешкав у 2-к квартирі панельного будинка, так здається там загальна площа була 40, а житлова 27… 25 - малувато буде…
25м це як радянська "гостінка" в панельках, коридорного типу. Ті були і 22 і 24 м. Різниця тільки в тому, що в "гостінках" кухня була хоч і крихітна, метрів 5, але окремо, а тут студія - все разом, тому візуально кімната здається більшою. Насправді, навіть не певен, що краще.
Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
Ну да, однушка 50-60 м2 , а в рельності тільки 33 м2 https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vido ... WcF3Y.html Наприклад, в пгт звідки я родом, побудованих нових ЖК за незалежніть можна порахувати по пальцям половини однієї руки. А в середньому польському пгт за цей час побудували дофіга нових жк.
І те і те будують, на все всій покупець - що саме ви намагаєтесь заперечити?