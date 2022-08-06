Додано: Нед 19 січ, 2025 15:37

gonchik74 написав: Отакої) Топиш за Бєльсько-бялу, Віслу тощо, а дякують за Бидгощ) Отакої) Топиш за Бєльсько-бялу, Віслу тощо, а дякують за Бидгощ)

Саме так: для себе я колись реально розглядав для купівлі нерухомості саме ці два польських міста.Але ж мене хвилювало наступне (а це зовсім не всіх хвилює);- Бєльсько-Бяла тому, що посередині між культурно/центральним/історичним Краковом та гірськолижним центром Wisla. Так би мовити «І тєбє, і мінє хАрАшо…»В тому місті дуже сподобалися нові невеличкі ЖК - будинки на 4 чи 5 поверхів, власна територія з парковкою. Ціна була 1 400€ кв.м.- Wisla дуже цікаве невеличке містечко на півдні Польщі. Цікаво, що саме там розташована діюча зимова резиденція президента Польщі (можна відвідати за попереднім записом в окремі дні) Купа гірськолижних витягів та трас. Нерухомість дивився в новобудовах - точно памʼятаю ціну в 1000€ за кв.м. Правда ж цікаво? Квартирка на гірськолижному курорті?Ну а Бидгощ підходить для роботи: там є завод і науковий центр при ньому, де працює десь років 10 товариш того, хто інвестував зазначене вище.Ну і треба думати не про гірські лижі, а у подальшому за освіту двох дітей…Тому Бидгощ…