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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1001100210031004
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 19:30

  Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати

1-кімнатна на 60 квадратів - це якесь збочення, як на мене. Не кажу, що 25 метрів достатньо для комфортного життя, але я б на 50-60 метрах хотів би мати принаймі 2 кімнати.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 19:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати

1-кімнатна на 60 квадратів - це якесь збочення, як на мене. Не кажу, що 25 метрів достатньо для комфортного життя, але я б на 50-60 метрах хотів би мати принаймі 2 кімнати.
Не обовʼязково. Простора кухня, великий с/в, гардеробна, досить великий балкон чи навіть тераса - і не буде здаватися збоченням.
З чим можу погодитися, що 2к має бути від 60м щоб було більш менш комфортно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 01:50

  Faceless написав:Не обовʼязково. Простора кухня, великий с/в, гардеробна, досить великий балкон чи навіть тераса - і не буде здаватися збоченням.
З чим можу погодитися, що 2к має бути від 60м щоб було більш менш комфортно.

Велика кухня, гардеробна і при цьому не відокремлена спальня? Кабінет, фітнес-зона, кімната для хоббі? Де це усе?
Завжди здавалося, що однокімнатні квартири люди купують від безвиході, коли немає можливості щось більше взяти. Для мене краще 3 окремі кімнати по 15 метрів, ніж одна велика.
Gastarbaiter
 
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