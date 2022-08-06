1-кімнатна на 60 квадратів - це якесь збочення, як на мене. Не кажу, що 25 метрів достатньо для комфортного життя, але я б на 50-60 метрах хотів би мати принаймі 2 кімнати.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:30
1-кімнатна на 60 квадратів - це якесь збочення, як на мене. Не кажу, що 25 метрів достатньо для комфортного життя, але я б на 50-60 метрах хотів би мати принаймі 2 кімнати.
Додано: Нед 19 січ, 2025 19:34
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Не обовʼязково. Простора кухня, великий с/в, гардеробна, досить великий балкон чи навіть тераса - і не буде здаватися збоченням.
З чим можу погодитися, що 2к має бути від 60м щоб було більш менш комфортно.
Додано: Пон 20 січ, 2025 01:50
Велика кухня, гардеробна і при цьому не відокремлена спальня? Кабінет, фітнес-зона, кімната для хоббі? Де це усе?
Завжди здавалося, що однокімнатні квартири люди купують від безвиході, коли немає можливості щось більше взяти. Для мене краще 3 окремі кімнати по 15 метрів, ніж одна велика.
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