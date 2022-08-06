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Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
1-кімнатна на 60 квадратів - це якесь збочення, як на мене. Не кажу, що 25 метрів достатньо для комфортного життя, але я б на 50-60 метрах хотів би мати принаймі 2 кімнати.
Не обовʼязково. Простора кухня, великий с/в, гардеробна, досить великий балкон чи навіть тераса - і не буде здаватися збоченням. З чим можу погодитися, що 2к має бути від 60м щоб було більш менш комфортно.
Faceless написав:Не обовʼязково. Простора кухня, великий с/в, гардеробна, досить великий балкон чи навіть тераса - і не буде здаватися збоченням. З чим можу погодитися, що 2к має бути від 60м щоб було більш менш комфортно.
Велика кухня, гардеробна і при цьому не відокремлена спальня? Кабінет, фітнес-зона, кімната для хоббі? Де це усе? Завжди здавалося, що однокімнатні квартири люди купують від безвиході, коли немає можливості щось більше взяти. Для мене краще 3 окремі кімнати по 15 метрів, ніж одна велика.
Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
1-кімнатна на 60 квадратів - це якесь збочення, як на мене. Не кажу, що 25 метрів достатньо для комфортного життя, але я б на 50-60 метрах хотів би мати принаймі 2 кімнати.
Не обовʼязково. Простора кухня, великий с/в, гардеробна, досить великий балкон чи навіть тераса - і не буде здаватися збоченням. З чим можу погодитися, що 2к має бути від 60м щоб було більш менш комфортно.
Краще бути багатим ніж бідним, краще бути здоровим ніж хворим, краще мати 3 к квартиру ніж 1 к квартиру. Ви пишете про очевидні речі. Всі хочуть краще жити, але жити в однушці 60м2 можуть собі дозволити "не тільки лиш всі" (с)
akurt написав:Відкривають тому, хто стукає. Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:
«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху. У цьому місяці мають завершити майстри ремонт. Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»
Спілкувався колись з емігранткою, яка повозила по узбережжю Італії від Неаполя по Амальфітанскькому узбережжю. Жалілась, що неможливо вести малий бізнес. Податки шалені, роботи мало і т.п. Погоджуюсь з паном Акуртом, що екрномічний розвиток направлений вектором на північ в район Мілану. Там, де красива природа, нажаль, робити нема чого. Якщо є щось схоже на амальфі, це ж неймовірно