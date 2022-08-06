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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1001100210031004
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 19:30

  Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати

1-кімнатна на 60 квадратів - це якесь збочення, як на мене. Не кажу, що 25 метрів достатньо для комфортного життя, але я б на 50-60 метрах хотів би мати принаймі 2 кімнати.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 19:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати

1-кімнатна на 60 квадратів - це якесь збочення, як на мене. Не кажу, що 25 метрів достатньо для комфортного життя, але я б на 50-60 метрах хотів би мати принаймі 2 кімнати.
Не обовʼязково. Простора кухня, великий с/в, гардеробна, досить великий балкон чи навіть тераса - і не буде здаватися збоченням.
З чим можу погодитися, що 2к має бути від 60м щоб було більш менш комфортно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 01:50

  Faceless написав:Не обовʼязково. Простора кухня, великий с/в, гардеробна, досить великий балкон чи навіть тераса - і не буде здаватися збоченням.
З чим можу погодитися, що 2к має бути від 60м щоб було більш менш комфортно.

Велика кухня, гардеробна і при цьому не відокремлена спальня? Кабінет, фітнес-зона, кімната для хоббі? Де це усе?
Завжди здавалося, що однокімнатні квартири люди купують від безвиході, коли немає можливості щось більше взяти. Для мене краще 3 окремі кімнати по 15 метрів, ніж одна велика.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 09:32

  flyman написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Щось не бачу рубрику вісті з полів від 90% тутешніх дописувачів, ау де інфа по темі?

Короче, вісті з полів, щось польський ринок нерухомості валиться, кавалірки від 254 тис! Влітку менше 450 тис. взагалі не було кавалірок.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/okazja- ... em-ID4ts7E

M1 - SPRZEDANE
M2- SPRZEDANE
M3- 27,4m2 w cenie 383 600 zł - parter
M4- 18,2m2 w cenie 254 800 zł - parter
M5- SPRZEDANE
M6- 22,1m2 w cenie 309 400 zł - 1. piętro
M7- SPRZEDANE
M8- SPRZEDANE
M9- SPRZEDANE
M10- 20,4m2 w cenie 285 600 zł - poddasze
M11- 30,1m2 w cenie 421 400 zł - poddasze
M12- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna parter
M13- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna parter
M14- 27,8m2 w cenie 389 200 zł - oficyna piętro
M15- 31,5m2 w cenie 441 000 zł - oficyna piętro
18.2 м? Здається навіть радянські "гостінки" з сидячою ванною були більші

майже в таку ціну нахалбуд ПС в Києві, тільки в грн. а не zł

Але є один маленький ньюанс...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 09:36

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати

1-кімнатна на 60 квадратів - це якесь збочення, як на мене. Не кажу, що 25 метрів достатньо для комфортного життя, але я б на 50-60 метрах хотів би мати принаймі 2 кімнати.
Не обовʼязково. Простора кухня, великий с/в, гардеробна, досить великий балкон чи навіть тераса - і не буде здаватися збоченням.
З чим можу погодитися, що 2к має бути від 60м щоб було більш менш комфортно.

Краще бути багатим ніж бідним, краще бути здоровим ніж хворим, краще мати 3 к квартиру ніж 1 к квартиру. Ви пишете про очевидні речі. Всі хочуть краще жити, але жити в однушці 60м2 можуть собі дозволити "не тільки лиш всі" (с)
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 10:00

  akurt написав:Відкривають тому, хто стукає.
Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:

«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху.
У цьому місяці мають завершити майстри ремонт.
Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»

Ось так…

Дайте трохи роялті)
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 10:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Спілкувався колись з емігранткою, яка повозила по узбережжю Італії від Неаполя по Амальфітанскькому узбережжю. Жалілась, що неможливо вести малий бізнес. Податки шалені, роботи мало і т.п.
Погоджуюсь з паном Акуртом, що екрномічний розвиток направлений вектором на північ в район Мілану.
Там, де красива природа, нажаль, робити нема чого.
Якщо є щось схоже на амальфі, це ж неймовірно
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 10:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
попит формує пропозицію. Бідні українці воліють радше в зйомках жити, аніж 28 метрів купляти. А багаті можуть дозволити собі великі квартири.

Забудовнику ж все одно як метри різати - аби купляли. Бачать, що на котловані смарти ніхто не бере, а великі розкупили - проектувальники тут же на колєнкє перемалювали смарти в двушки
2587715
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:14

  2587715 написав:
  Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
попит формує пропозицію. Бідні українці воліють радше в зйомках жити, аніж 28 метрів купляти. А багаті можуть дозволити собі великі квартири.

Забудовнику ж все одно як метри різати - аби купляли. Бачать, що на котловані смарти ніхто не бере, а великі розкупили - проектувальники тут же на колєнкє перемалювали смарти в двушки

У мене є ванбедрум 70 метрів. Знайомий перконує переробити в тубедрум вигородивши додаткову спальню. Там норм кухня-вітальня 36 квадратів. Прямий вид на річку з усіх вікон. А так це перетвориться на купу закапелків. Що думає товариство?) Як у поляків:
https://www.otodom.pl/pl/oferta/gotowe- ... ny-ID4uwQD
Тамбур 9, спальня 8)))
Посилання радше для Бігора. В прицентраллі вже теж дисконтують, не лише на Прондніку)
gonchik74
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