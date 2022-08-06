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Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
1-кімнатна на 60 квадратів - це якесь збочення, як на мене. Не кажу, що 25 метрів достатньо для комфортного життя, але я б на 50-60 метрах хотів би мати принаймі 2 кімнати.
Не обовʼязково. Простора кухня, великий с/в, гардеробна, досить великий балкон чи навіть тераса - і не буде здаватися збоченням. З чим можу погодитися, що 2к має бути від 60м щоб було більш менш комфортно.
Faceless написав:Не обовʼязково. Простора кухня, великий с/в, гардеробна, досить великий балкон чи навіть тераса - і не буде здаватися збоченням. З чим можу погодитися, що 2к має бути від 60м щоб було більш менш комфортно.
Велика кухня, гардеробна і при цьому не відокремлена спальня? Кабінет, фітнес-зона, кімната для хоббі? Де це усе? Завжди здавалося, що однокімнатні квартири люди купують від безвиході, коли немає можливості щось більше взяти. Для мене краще 3 окремі кімнати по 15 метрів, ніж одна велика.
Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
1-кімнатна на 60 квадратів - це якесь збочення, як на мене. Не кажу, що 25 метрів достатньо для комфортного життя, але я б на 50-60 метрах хотів би мати принаймі 2 кімнати.
Не обовʼязково. Простора кухня, великий с/в, гардеробна, досить великий балкон чи навіть тераса - і не буде здаватися збоченням. З чим можу погодитися, що 2к має бути від 60м щоб було більш менш комфортно.
Краще бути багатим ніж бідним, краще бути здоровим ніж хворим, краще мати 3 к квартиру ніж 1 к квартиру. Ви пишете про очевидні речі. Всі хочуть краще жити, але жити в однушці 60м2 можуть собі дозволити "не тільки лиш всі" (с)
akurt написав:Відкривають тому, хто стукає. Зранку отримав таке повідомлення по Месенджеру:
«До речі, ми прислухатись до Вашої поради та придбали нову квартиру в Польщі. Центр старого міста Бидгощ, в 10-ти хвилинах ходьби від місцевого політеху. У цьому місяці мають завершити майстри ремонт. Не шкодуємо, що так вчинили. Ще раз дякую та бажаю мирного дня!»
Спілкувався колись з емігранткою, яка повозила по узбережжю Італії від Неаполя по Амальфітанскькому узбережжю. Жалілась, що неможливо вести малий бізнес. Податки шалені, роботи мало і т.п. Погоджуюсь з паном Акуртом, що екрномічний розвиток направлений вектором на північ в район Мілану. Там, де красива природа, нажаль, робити нема чого. Якщо є щось схоже на амальфі, це ж неймовірно
Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
попит формує пропозицію. Бідні українці воліють радше в зйомках жити, аніж 28 метрів купляти. А багаті можуть дозволити собі великі квартири.
Забудовнику ж все одно як метри різати - аби купляли. Бачать, що на котловані смарти ніхто не бере, а великі розкупили - проектувальники тут же на колєнкє перемалювали смарти в двушки
У мене є ванбедрум 70 метрів. Знайомий перконує переробити в тубедрум вигородивши додаткову спальню. Там норм кухня-вітальня 36 квадратів. Прямий вид на річку з усіх вікон. А так це перетвориться на купу закапелків. Що думає товариство?) Як у поляків: https://www.otodom.pl/pl/oferta/gotowe- ... ny-ID4uwQD Тамбур 9, спальня )) Посилання радше для Бігора. В прицентраллі вже теж дисконтують, не лише на Прондніку)
Кількість підтверджених загиблих в результаті великої пожежі на гірськолижному курорті у центральній Туреччині сягнула 66 людей.
Окремі туристи з готелю, з якими вже поспілкувались журналісти, кажуть, до останнього не підозрювали про небезпеку, доки не почули заклики про допомогу з коридору – пожежна сигналізація не спрацювала. На той час у коридорі та на сходах вже стояв їдкий густий дим, вони насилу змогли вибратися.