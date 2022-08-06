|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2025 17:04
Щодо італіі це не краіна для роботи тим пасе для бізнесу - обдеруть як липку, це краіна для пенсіі)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1592
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25163
|16812882
|
|
|10260
|6397563
|
|
|6
|383676
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt