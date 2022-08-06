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Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
попит формує пропозицію. Бідні українці воліють радше в зйомках жити, аніж 28 метрів купляти. А багаті можуть дозволити собі великі квартири.
Забудовнику ж все одно як метри різати - аби купляли. Бачать, що на котловані смарти ніхто не бере, а великі розкупили - проектувальники тут же на колєнкє перемалювали смарти в двушки
У мене є ванбедрум 70 метрів. Знайомий перконує переробити в тубедрум вигородивши додаткову спальню. Там норм кухня-вітальня 36 квадратів. Прямий вид на річку з усіх вікон. А так це перетвориться на купу закапелків. Що думає товариство?) Як у поляків: https://www.otodom.pl/pl/oferta/gotowe- ... ny-ID4uwQD Тамбур 9, спальня )) Посилання радше для Бігора. В прицентраллі вже теж дисконтують, не лише на Прондніку)
Ніхто не заставля куплять такі конури, можна дивитись на будинки або більші квартири. А в оголошені описка, в тому районі немає таких цін. Гляньте уважніше.
cherchiltank написав:Щодо італіі це не краіна для роботи тим пасе для бізнесу - обдеруть як липку, це краіна для пенсіі)
А де не обдеруть? Навіть в Україні на кожному кроці обдерти хочуть, а якщо ще й якийсь еміг немовкаючий - так його обдерти в будь-якій країні бажаючих доста буде. Світ в дійсності дещо інший ніж його показують в Голівуді.