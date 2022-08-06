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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1002100310041005
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Щодо італіі це не краіна для роботи тим пасе для бізнесу - обдеруть як липку, це краіна для пенсіі)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:36

  gonchik74 написав:
  2587715 написав:
  Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
попит формує пропозицію. Бідні українці воліють радше в зйомках жити, аніж 28 метрів купляти. А багаті можуть дозволити собі великі квартири.

Забудовнику ж все одно як метри різати - аби купляли. Бачать, що на котловані смарти ніхто не бере, а великі розкупили - проектувальники тут же на колєнкє перемалювали смарти в двушки

У мене є ванбедрум 70 метрів. Знайомий перконує переробити в тубедрум вигородивши додаткову спальню. Там норм кухня-вітальня 36 квадратів. Прямий вид на річку з усіх вікон. А так це перетвориться на купу закапелків. Що думає товариство?) Як у поляків:
https://www.otodom.pl/pl/oferta/gotowe- ... ny-ID4uwQD
Тамбур 9, спальня 8)))
Посилання радше для Бігора. В прицентраллі вже теж дисконтують, не лише на Прондніку)

Ніхто не заставля куплять такі конури, можна дивитись на будинки або більші квартири. А в оголошені описка, в тому районі немає таких цін. Гляньте уважніше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:53

  cherchiltank написав:Щодо італіі це не краіна для роботи тим пасе для бізнесу - обдеруть як липку, це краіна для пенсіі)

А де не обдеруть? Навіть в Україні на кожному кроці обдерти хочуть, а якщо ще й якийсь еміг немовкаючий - так його обдерти в будь-якій країні бажаючих доста буде. Світ в дійсності дещо інший ніж його показують в Голівуді.
2587715
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:14

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

У Польщі повернули пільгову іпотеку (які умови)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:12

Українці дивляться на південь...
(або статистика продажу квартир в Туреччині)

Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані за грудень 2024 року та за весь 2024 рік.

Є несподівані результати...
1. Загальна статистика по країні:
- в грудні 2024 року рподажі кваратир/будинків у Туреччині зросли на 53,4% у грудні порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 212 637. перевершено кількість купівель квартир у порівняння з груднем 2022 року та майже вдвічі за грудень 2023 року (!).
- з весь 2024 рік поставлено рекорд країни вийшли на рівень продажів в доковідні часи - продажі квартир/будинків у Туреччині зросли на 20,6% у 2024 році порівняно з попереднім роком і досягли цифри в 1 478 25.

2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини.
- У грудні іноземцям було продано 2 418 квартир (продажі будинків іноземцям зросли на 17,2% порівняно з тим же місяцем минулого року. Рекорд 2022 року - 6386 квартир не перекрито.
- за весь 2024 рік продажі квартир іноземцям знизилися на 32,1% порівняно з попереднім роком і досяг 23 тис. 781. У 2024 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 1,6%. Провінціями з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям у 2024 році були Стамбул з 8 416, Анталія з 8 223 і Мерсін з 2 112 відповідно.

3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Зображення
В грудні 2024 українці купили 181 квартиру.
Таку кількість квартир за місяць українці ще не купували: попередній рекорд був 160 квартир.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:18

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

У Польщі повернули пільгову іпотеку (які умови)

Ну може б не поширювали дезинформацію? А?
BIGor
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