RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1003100410051006
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:54

BIGor
Даже не представляю кто там мог покупать по 17 000. Вообще Краков специфичное место, цена почти не меняется от района...
Альтернативщик
 
Повідомлень: 176
З нами з: 20.01.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 09:02

  Альтернативщик написав:BIGor
Даже не представляю кто там мог покупать по 17 000. Вообще Краков специфичное место, цена почти не меняется от района...

В часи БК2% там розкупили маже все і по 17 000 і вище, так як Польща вся на кредитах + була істерія в мас-медіа - брали все підряд, на ціну взагалі не дивилися. Зараз прийшли трохи інші часи. Читав статистику: нових будов в 2024 - рекордна за останні 30-ть років.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9788
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1405 раз.
Подякували: 1826 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 09:51

  BIGor написав:
  Альтернативщик написав:BIGor
Даже не представляю кто там мог покупать по 17 000. Вообще Краков специфичное место, цена почти не меняется от района...

В часи БК2% там розкупили маже все і по 17 000 і вище, так як Польща вся на кредитах + була істерія в мас-медіа - брали все підряд, на ціну взагалі не дивилися. Зараз прийшли трохи інші часи. Читав статистику: нових будов в 2024 - рекордна за останні 30-ть років.

Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.
Bolt
 
Повідомлень: 3302
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1003100410051006
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1026, 1027, 1028
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10271 6399634
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 23:45
Успіх
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2515, 2516, 2517
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25163 16814907
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2025 17:29
Vadim_
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 383713
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2524)
25.01.2025 08:58
Ринок ОВДП (7346)
25.01.2025 01:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.