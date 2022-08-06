BIGor
Даже не представляю кто там мог покупать по 17 000. Вообще Краков специфичное место, цена почти не меняется от района...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:54
BIGor
Даже не представляю кто там мог покупать по 17 000. Вообще Краков специфичное место, цена почти не меняется от района...
Додано: Суб 25 січ, 2025 09:02
В часи БК2% там розкупили маже все і по 17 000 і вище, так як Польща вся на кредитах + була істерія в мас-медіа - брали все підряд, на ціну взагалі не дивилися. Зараз прийшли трохи інші часи. Читав статистику: нових будов в 2024 - рекордна за останні 30-ть років.
Додано: Суб 25 січ, 2025 09:51
Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.
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