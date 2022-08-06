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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1003100410051006
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:54

BIGor
Даже не представляю кто там мог покупать по 17 000. Вообще Краков специфичное место, цена почти не меняется от района...
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 09:02

  Альтернативщик написав:BIGor
Даже не представляю кто там мог покупать по 17 000. Вообще Краков специфичное место, цена почти не меняется от района...

В часи БК2% там розкупили маже все і по 17 000 і вище, так як Польща вся на кредитах + була істерія в мас-медіа - брали все підряд, на ціну взагалі не дивилися. Зараз прийшли трохи інші часи. Читав статистику: нових будов в 2024 - рекордна за останні 30-ть років.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 09:51

  BIGor написав:
  Альтернативщик написав:BIGor
Даже не представляю кто там мог покупать по 17 000. Вообще Краков специфичное место, цена почти не меняется от района...

В часи БК2% там розкупили маже все і по 17 000 і вище, так як Польща вся на кредитах + була істерія в мас-медіа - брали все підряд, на ціну взагалі не дивилися. Зараз прийшли трохи інші часи. Читав статистику: нових будов в 2024 - рекордна за останні 30-ть років.

Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:19

  Bolt написав:Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.

Ці негідники примудрилися ще й зарплати загнати майже вдвічі!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:48

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.

Ці негідники примудрилися ще й зарплати загнати майже вдвічі!

То Туск таке сказав?
https://youtu.be/j5244iI9zYo?si=WHl1JtjwVvCFhD-A
Судячи з того і коментів, більшість поляків заробляє приблизно 5 кіло злотих на руки. Що при відсутності власного житла і необхідності його оренди в більш-менш пристойному місці практично нічого.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:57

  Bolt написав:То Туск таке сказав?
https://youtu.be/j5244iI9zYo?si=WHl1JtjwVvCFhD-A
Судячи з того і коментів, більшість поляків заробляє приблизно 5 кіло злотих на руки. Що при відсутності власного житла і необхідності його оренди в більш-менш пристойному місці практично нічого.

8 років тому там би усі писали, що 3 тисячі - це максимум.
Аналогічно в будь-якій країні більшість людей заробляє менше середньої і більш активно висловлює своє незадоволення. Подібні коментарі бачив і про ЮК, і про інші країни. Але реальність така, що зарплати зростають. І було б дивно, якби ціни на нерухомість не зростали разом із доходами.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 1003100410051006
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