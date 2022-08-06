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Альтернативщик написав:BIGor Даже не представляю кто там мог покупать по 17 000. Вообще Краков специфичное место, цена почти не меняется от района...
В часи БК2% там розкупили маже все і по 17 000 і вище, так як Польща вся на кредитах + була істерія в мас-медіа - брали все підряд, на ціну взагалі не дивилися. Зараз прийшли трохи інші часи. Читав статистику: нових будов в 2024 - рекордна за останні 30-ть років.
Альтернативщик написав:BIGor Даже не представляю кто там мог покупать по 17 000. Вообще Краков специфичное место, цена почти не меняется от района...
В часи БК2% там розкупили маже все і по 17 000 і вище, так як Польща вся на кредитах + була істерія в мас-медіа - брали все підряд, на ціну взагалі не дивилися. Зараз прийшли трохи інші часи. Читав статистику: нових будов в 2024 - рекордна за останні 30-ть років.
Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.
Bolt написав:Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.
Ці негідники примудрилися ще й зарплати загнати майже вдвічі!
Bolt написав:Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.
Ці негідники примудрилися ще й зарплати загнати майже вдвічі!
То Туск таке сказав? https://youtu.be/j5244iI9zYo?si=WHl1JtjwVvCFhD-A Судячи з того і коментів, більшість поляків заробляє приблизно 5 кіло злотих на руки. Що при відсутності власного житла і необхідності його оренди в більш-менш пристойному місці практично нічого.
Bolt написав:То Туск таке сказав? https://youtu.be/j5244iI9zYo?si=WHl1JtjwVvCFhD-A Судячи з того і коментів, більшість поляків заробляє приблизно 5 кіло злотих на руки. Що при відсутності власного житла і необхідності його оренди в більш-менш пристойному місці практично нічого.
8 років тому там би усі писали, що 3 тисячі - це максимум. Аналогічно в будь-якій країні більшість людей заробляє менше середньої і більш активно висловлює своє незадоволення. Подібні коментарі бачив і про ЮК, і про інші країни. Але реальність така, що зарплати зростають. І було б дивно, якби ціни на нерухомість не зростали разом із доходами.
Bolt написав:То Туск таке сказав? https://youtu.be/j5244iI9zYo?si=WHl1JtjwVvCFhD-A Судячи з того і коментів, більшість поляків заробляє приблизно 5 кіло злотих на руки. Що при відсутності власного житла і необхідності його оренди в більш-менш пристойному місці практично нічого.
8 років тому там би усі писали, що 3 тисячі - це максимум. Аналогічно в будь-якій країні більшість людей заробляє менше середньої і більш активно висловлює своє незадоволення. Подібні коментарі бачив і про ЮК, і про інші країни. Але реальність така, що зарплати зростають. І було б дивно, якби ціни на нерухомість не зростали разом із доходами.
Але при цьому люди в деяких країнах активні. В Іспанії і Португалії виходили на протести проти здорожчання житла. В Хорватії в ці дні бойкотують торгівельні мережі, протестуючи проти зростання цін. Поляки - транснаціональні корпорації пушать зп, ціни на нерухомість, малий і середній бізнеси потроху здихають - улыбаемся и машем)))
Bolt написав:Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.
Ці негідники примудрилися ще й зарплати загнати майже вдвічі!
Это как? Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл? Вам как подняли за 10 лет там её? Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?