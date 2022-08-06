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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1004100510061007
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:02

  барабашов написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.

Ці негідники примудрилися ще й зарплати загнати майже вдвічі!

Это как?
Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл?
Вам как подняли за 10 лет там её?
Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?

Не.
Именно постепенный рост средней ЗП по всей Польше.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 17:46

  барабашов написав:Это как?
Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл?
Вам как подняли за 10 лет там её?
Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?

Минималка в 2017 году - 2000 золотых. Минималка в 2025 году - 4666 золотых. Для тех, кто не на минималке, тоже рост был, разумеется.
У мене перша зміна роботи була +25%, друга - ще +20%. Ну і ще трохи проіндексували.
Gastarbaiter
 
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