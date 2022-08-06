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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 14:02
барабашов написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.
Ці негідники примудрилися ще й зарплати загнати майже вдвічі!
Это как?
Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл?
Вам как подняли за 10 лет там её?
Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?
Не.
Именно постепенный рост средней ЗП по всей Польше.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 17:46
барабашов написав:
Это как?
Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл?
Вам как подняли за 10 лет там её?
Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?
Минималка в 2017 году - 2000 золотых. Минималка в 2025 году - 4666 золотых. Для тех, кто не на минималке, тоже рост был, разумеется.
У мене перша зміна роботи була +25%, друга - ще +20%. Ну і ще трохи проіндексували.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 19:26
Gastarbaiter написав: барабашов написав:
Это как?
Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл?
Вам как подняли за 10 лет там её?
Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?
Минималка в 2017 году - 2000 золотых. Минималка в 2025 году - 4666 золотых. Для тех, кто не на минималке, тоже рост был, разумеется.
У мене перша зміна роботи була +25%, друга - ще +20%. Ну і ще трохи проіндексували.
Це все виливається в ріст цін, чашечка еспресо в Кракові - 3 Євро, в Італії - 1,5 Євро. Чи Ви думаєте ці всі підвищення мінімалки відбуваються через збільшення продуктивності праці? Просто надруковали 250 млрд. злотих в 2025 році, та і все.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 20:03
Gastarbaiter написав: барабашов написав:
Это как?
Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл?
Вам как подняли за 10 лет там её?
Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?
Минималка в 2017 году - 2000 золотых. Минималка в 2025 году - 4666 золотых. Для тех, кто не на минималке, тоже рост был, разумеется.
У мене перша зміна роботи була +25%, друга - ще +20%. Ну і ще трохи проіндексували.
Але бакс, як був 25 років тому 4 зл, так і зараз в тих межах.
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