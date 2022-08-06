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Bolt написав:Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.
Ці негідники примудрилися ще й зарплати загнати майже вдвічі!
Это как? Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл? Вам как подняли за 10 лет там её? Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?
Не. Именно постепенный рост средней ЗП по всей Польше.
барабашов написав:Это как? Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл? Вам как подняли за 10 лет там её? Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?
Минималка в 2017 году - 2000 золотых. Минималка в 2025 году - 4666 золотых. Для тех, кто не на минималке, тоже рост был, разумеется. У мене перша зміна роботи була +25%, друга - ще +20%. Ну і ще трохи проіндексували.
барабашов написав:Это как? Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл? Вам как подняли за 10 лет там её? Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?
Минималка в 2017 году - 2000 золотых. Минималка в 2025 году - 4666 золотых. Для тех, кто не на минималке, тоже рост был, разумеется. У мене перша зміна роботи була +25%, друга - ще +20%. Ну і ще трохи проіндексували.
Це все виливається в ріст цін, чашечка еспресо в Кракові - 3 Євро, в Італії - 1,5 Євро. Чи Ви думаєте ці всі підвищення мінімалки відбуваються через збільшення продуктивності праці? Просто надруковали 250 млрд. злотих в 2025 році, та і все.
барабашов написав:Это как? Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл? Вам как подняли за 10 лет там её? Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?
Минималка в 2017 году - 2000 золотых. Минималка в 2025 году - 4666 золотых. Для тех, кто не на минималке, тоже рост был, разумеется. У мене перша зміна роботи була +25%, друга - ще +20%. Ну і ще трохи проіндексували.
Але бакс, як був 25 років тому 4 зл, так і зараз в тих межах.
akurt написав:Українці дивляться на південь... (або статистика продажу квартир в Туреччині)
Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані за грудень 2024 року та за весь 2024 рік.
Є несподівані результати... 1. Загальна статистика по країні: - в грудні 2024 року рподажі кваратир/будинків у Туреччині зросли на 53,4% у грудні порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 212 637. перевершено кількість купівель квартир у порівняння з груднем 2022 року та майже вдвічі за грудень 2023 року (!). - з весь 2024 рік поставлено рекорд країни вийшли на рівень продажів в доковідні часи - продажі квартир/будинків у Туреччині зросли на 20,6% у 2024 році порівняно з попереднім роком і досягли цифри в 1 478 25.
2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини. - У грудні іноземцям було продано 2 418 квартир (продажі будинків іноземцям зросли на 17,2% порівняно з тим же місяцем минулого року. Рекорд 2022 року - 6386 квартир не перекрито. - за весь 2024 рік продажі квартир іноземцям знизилися на 32,1% порівняно з попереднім роком і досяг 23 тис. 781. У 2024 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 1,6%. Провінціями з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям у 2024 році були Стамбул з 8 416, Анталія з 8 223 і Мерсін з 2 112 відповідно.
3. Розподіл інвесторів за громадянством. В грудні 2024 українці купили 181 квартиру. Таку кількість квартир за місяць українці ще не купували: попередній рекорд був 160 квартир.
Акурте, то що потроху попит на Туреччину повертається незважаючи на погіршення умов отримання ВНП? А що то за перша країна, не можу зрозуміти, у мене трохи обрізаною виглядає картинка на смартфоні
барабашов написав:Это как? Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл? Вам как подняли за 10 лет там её? Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?
Минималка в 2017 году - 2000 золотых. Минималка в 2025 году - 4666 золотых. Для тех, кто не на минималке, тоже рост был, разумеется. У мене перша зміна роботи була +25%, друга - ще +20%. Ну і ще трохи проіндексували.
Ну если минималка ещё как то с ценой метра коррелирует, то по вашей реальной зарплате я не в курсе. В два раза за 8 лет выросла хоть?
Ти ще не зрозумів, що твоє нездорове бажання збирати особисту інформацію про юзерів вже давно викупили і тебе лише (ще не в голос, але вже) посилають на йух з питаннями « а яка у тебе машина?», «а скільки ти Коля отримував до релокаціі в США?», «а на скільки тобі зараз піднімають зарплату?». Ти нахрюк дійсно не розумієш, що ти по свинячому з ногами лізеш в чуже особисте життя? Чи до тебе доходить лише після удару з ноги в свинячу рулю?
Ти ще не зрозумів, що твоє нездорове бажання збирати особисту інформацію про юзерів вже давно викупили і тебе лише (ще не в голос, але вже) посилають на йух з питаннями « а яка у тебе машина?», «а скільки ти Коля отримував до релокаціі в США?», «а на скільки тобі зараз піднімають зарплату?». Ти нахрюк дійсно не розумієш, що ти по свинячому з ногами лізеш в чуже особисте життя? Чи до тебе доходить лише після удару з ноги в свинячу рулю?
Ну цікавиться людина не хочете не відповідайте. От заганяльщиків в бетон я не переношу. Заганяють на кабалу на пів життя або щоб віддали останнє.