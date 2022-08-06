akurt написав:

зросли на 17,2%

(або статистика продажу квартир в Туреччині)Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані за грудень 2024 року та за весь 2024 рік.Є несподівані результати...1. Загальна статистика по країні:- в грудні 2024 року рподажі кваратир/будинків у Туреччиніу грудні порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 212 637. перевершено кількість купівель квартир у порівняння з груднем 2022 року та майже вдвічі за грудень 2023 року (!).- з весь 2024 рік поставлено рекорд країни вийшли на рівень продажів в доковідні часи - продажі квартир/будинків у Туреччині зросли на 20,6% у 2024 році порівняно з попереднім роком і досягли цифри в2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини.- У грудні іноземцям було продано 2 418 квартир (продажі будинків іноземцямпорівняно з тим же місяцем минулого року. Рекорд 2022 року - 6386 квартир не перекрито.- за весь 2024 рік продажі квартир іноземцям знизилися на 32,1% порівняно з попереднім роком і досяг 23 тис. 781. У 2024 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 1,6%. Провінціями з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям у 2024 році були Стамбул з 8 416, Анталія з 8 223 і Мерсін з 2 112 відповідно.3. Розподіл інвесторів за громадянством.В грудні 2024 українці купили 181 квартиру.Таку кількість квартир за місяць українці ще не купували: попередній рекорд був 160 квартир.