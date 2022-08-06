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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1005100610071008>
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:02

  барабашов написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Був в Кракові ще перед Ковідом десь 16-17 рік пам"ятаю їхав десь на півдні міста в сторону Нової Хути, бачив білборд реклами продажу квартир будинку поруч, Ціна була, щось біля 5,6тис зл/метр. Загнати за декілька років ціни втричі це треба було постаратись.

Ці негідники примудрилися ще й зарплати загнати майже вдвічі!

Это как?
Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл?
Вам как подняли за 10 лет там её?
Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?

Не.
Именно постепенный рост средней ЗП по всей Польше.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 17:46

  барабашов написав:Это как?
Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл?
Вам как подняли за 10 лет там её?
Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?

Минималка в 2017 году - 2000 золотых. Минималка в 2025 году - 4666 золотых. Для тех, кто не на минималке, тоже рост был, разумеется.
У мене перша зміна роботи була +25%, друга - ще +20%. Ну і ще трохи проіндексували.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 19:26

  Gastarbaiter написав:
  барабашов написав:Это как?
Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл?
Вам как подняли за 10 лет там её?
Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?

Минималка в 2017 году - 2000 золотых. Минималка в 2025 году - 4666 золотых. Для тех, кто не на минималке, тоже рост был, разумеется.
У мене перша зміна роботи була +25%, друга - ще +20%. Ну і ще трохи проіндексували.

Це все виливається в ріст цін, чашечка еспресо в Кракові - 3 Євро, в Італії - 1,5 Євро. Чи Ви думаєте ці всі підвищення мінімалки відбуваються через збільшення продуктивності праці? Просто надруковали 250 млрд. злотих в 2025 році, та і все.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 20:03

  Gastarbaiter написав:
  барабашов написав:Это как?
Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл?
Вам как подняли за 10 лет там её?
Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?

Минималка в 2017 году - 2000 золотых. Минималка в 2025 году - 4666 золотых. Для тех, кто не на минималке, тоже рост был, разумеется.
У мене перша зміна роботи була +25%, друга - ще +20%. Ну і ще трохи проіндексували.

Але бакс, як був 25 років тому 4 зл, так і зараз в тих межах.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 20:12

  akurt написав:Українці дивляться на південь...
(або статистика продажу квартир в Туреччині)

Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані за грудень 2024 року та за весь 2024 рік.

Є несподівані результати...
1. Загальна статистика по країні:
- в грудні 2024 року рподажі кваратир/будинків у Туреччині зросли на 53,4% у грудні порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 212 637. перевершено кількість купівель квартир у порівняння з груднем 2022 року та майже вдвічі за грудень 2023 року (!).
- з весь 2024 рік поставлено рекорд країни вийшли на рівень продажів в доковідні часи - продажі квартир/будинків у Туреччині зросли на 20,6% у 2024 році порівняно з попереднім роком і досягли цифри в 1 478 25.

2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини.
- У грудні іноземцям було продано 2 418 квартир (продажі будинків іноземцям зросли на 17,2% порівняно з тим же місяцем минулого року. Рекорд 2022 року - 6386 квартир не перекрито.
- за весь 2024 рік продажі квартир іноземцям знизилися на 32,1% порівняно з попереднім роком і досяг 23 тис. 781. У 2024 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 1,6%. Провінціями з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям у 2024 році були Стамбул з 8 416, Анталія з 8 223 і Мерсін з 2 112 відповідно.

3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Зображення
В грудні 2024 українці купили 181 квартиру.
Таку кількість квартир за місяць українці ще не купували: попередній рекорд був 160 квартир.

Акурте, то що потроху попит на Туреччину повертається незважаючи на погіршення умов отримання ВНП? А що то за перша країна, не можу зрозуміти, у мене трохи обрізаною виглядає картинка на смартфоні
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 20:26

  Gastarbaiter написав:
  барабашов написав:Это как?
Каждый месяц добровольно добавляли пару сотен зл?
Вам как подняли за 10 лет там её?
Или при смене места работы искали вариант с большим кушем и от иностранцев?

Минималка в 2017 году - 2000 золотых. Минималка в 2025 году - 4666 золотых. Для тех, кто не на минималке, тоже рост был, разумеется.
У мене перша зміна роботи була +25%, друга - ще +20%. Ну і ще трохи проіндексували.

Ну если минималка ещё как то с ценой метра коррелирует, то по вашей реальной зарплате я не в курсе.
В два раза за 8 лет выросла хоть?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 20:57

барабашов

то по вашей реальной зарплате я не в курсе.


Ти ще не зрозумів, що твоє нездорове бажання збирати особисту інформацію про юзерів вже давно викупили і тебе лише (ще не в голос, але вже) посилають на йух з питаннями « а яка у тебе машина?», «а скільки ти Коля отримував до релокаціі в США?», «а на скільки тобі зараз піднімають зарплату?». Ти нахрюк дійсно не розумієш, що ти по свинячому з ногами лізеш в чуже особисте життя? Чи до тебе доходить лише після удару з ноги в свинячу рулю?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:31

  Hotab написав:барабашов

то по вашей реальной зарплате я не в курсе.


Ти ще не зрозумів, що твоє нездорове бажання збирати особисту інформацію про юзерів вже давно викупили і тебе лише (ще не в голос, але вже) посилають на йух з питаннями « а яка у тебе машина?», «а скільки ти Коля отримував до релокаціі в США?», «а на скільки тобі зараз піднімають зарплату?». Ти нахрюк дійсно не розумієш, що ти по свинячому з ногами лізеш в чуже особисте життя? Чи до тебе доходить лише після удару з ноги в свинячу рулю?


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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Прислухайся до внутрішнього голосу. Він шепче: купи бетон, купи
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 01:01

  BIGor написав:Це все виливається в ріст цін, чашечка еспресо в Кракові - 3 Євро, в Італії - 1,5 Євро. Чи Ви думаєте ці всі підвищення мінімалки відбуваються через збільшення продуктивності праці? Просто надруковали 250 млрд. злотих в 2025 році, та і все.

Кава у Польші завжди була дорожче, ніж у інших країнах Європи.
Але так, ціни постійно зростають. І це нормально. Не може бути так, щоб зарплати були як у Каліфорнії, а ціни - як у Бангладеш. Якщо ці підвишення не впливають на курс злотого, тоді умовний айфон стає доступнішим. Най буде!
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