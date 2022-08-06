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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1005100610071008
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 01:09

  Хомякоид написав: От заганяльщиків в бетон я не переношу.
Заганяють на кабалу на пів життя або щоб віддали останнє. :evil:


Особенно сейчас.
За предложение купить недвижимость в пристойном обществе должны бить канделябром.
Украинцы должны усведомить:
1-"купа цегли робе з людини раба"
2-Лучше не иметь гражданства чем его иметь
Господар Вельзевула
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