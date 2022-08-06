Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Це все виливається в ріст цін, чашечка еспресо в Кракові - 3 Євро, в Італії - 1,5 Євро. Чи Ви думаєте ці всі підвищення мінімалки відбуваються через збільшення продуктивності праці? Просто надруковали 250 млрд. злотих в 2025 році, та і все.
Кава у Польші завжди була дорожче, ніж у інших країнах Європи. Але так, ціни постійно зростають. І це нормально. Не може бути так, щоб зарплати були як у Каліфорнії, а ціни - як у Бангладеш. Якщо ці підвишення не впливають на курс злотого, тоді умовний айфон стає доступнішим. Най буде!
Szwedzka firma Oriflame postanowiła zrezygnować z produkcji swoich kosmetyków w Warszawie i przeniesieniu ich produkcji za granicę. Oznacza to zwolnienie wszystkich pracowników zakładu.
na decyzję o zamknięciu fabryki wpłynęły m.in. rosnące koszty prowadzenia działalności w Polsce – w szczególności koszty pracy oraz energii.
Тобто політики підвищують мінімалки ітд, а бізнес переводить підприємтсва в Руминії і інші країни з більш доступною робочою силою. В результаті по факту підвищення мінімалок і утримання курсу всіма силами приводить до масових звільнень, звичайно процес не швидкий і дуже волатильний, але він почався ще в 2024 році.
akurt написав:Українці дивляться на південь... (або статистика продажу квартир в Туреччині)
Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані за грудень 2024 року та за весь 2024 рік.
Є несподівані результати... 1. Загальна статистика по країні: - в грудні 2024 року рподажі кваратир/будинків у Туреччині зросли на 53,4% у грудні порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 212 637. перевершено кількість купівель квартир у порівняння з груднем 2022 року та майже вдвічі за грудень 2023 року (!). - з весь 2024 рік поставлено рекорд країни вийшли на рівень продажів в доковідні часи - продажі квартир/будинків у Туреччині зросли на 20,6% у 2024 році порівняно з попереднім роком і досягли цифри в 1 478 25.
2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини. - У грудні іноземцям було продано 2 418 квартир (продажі будинків іноземцям зросли на 17,2% порівняно з тим же місяцем минулого року. Рекорд 2022 року - 6386 квартир не перекрито. - за весь 2024 рік продажі квартир іноземцям знизилися на 32,1% порівняно з попереднім роком і досяг 23 тис. 781. У 2024 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 1,6%. Провінціями з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям у 2024 році були Стамбул з 8 416, Анталія з 8 223 і Мерсін з 2 112 відповідно.
3. Розподіл інвесторів за громадянством. В грудні 2024 українці купили 181 квартиру. Таку кількість квартир за місяць українці ще не купували: попередній рекорд був 160 квартир.
Акурте, то що потроху попит на Туреччину повертається незважаючи на погіршення умов отримання ВНП? А що то за перша країна, не можу зрозуміти, у мене трохи обрізаною виглядає картинка на смартфоні
BIGor написав:Тобто політики підвищують мінімалки ітд, а бізнес переводить підприємтсва в Руминії і інші країни з більш доступною робочою силою. В результаті по факту підвищення мінімалок і утримання курсу всіма силами приводить до масових звільнень, звичайно процес не швидкий і дуже волатильний, але він почався ще в 2024 році.
Поки є дефіцит робочої сили, нехай граються. Головне, щоб потім вчасно зупинилися.