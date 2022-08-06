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akurt написав:Українці дивляться на південь... (або статистика продажу квартир в Туреччині)
Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані за грудень 2024 року та за весь 2024 рік.
Є несподівані результати... 1. Загальна статистика по країні: - в грудні 2024 року рподажі кваратир/будинків у Туреччині зросли на 53,4% у грудні порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 212 637. перевершено кількість купівель квартир у порівняння з груднем 2022 року та майже вдвічі за грудень 2023 року (!). - з весь 2024 рік поставлено рекорд країни вийшли на рівень продажів в доковідні часи - продажі квартир/будинків у Туреччині зросли на 20,6% у 2024 році порівняно з попереднім роком і досягли цифри в 1 478 25.
2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини. - У грудні іноземцям було продано 2 418 квартир (продажі будинків іноземцям зросли на 17,2% порівняно з тим же місяцем минулого року. Рекорд 2022 року - 6386 квартир не перекрито. - за весь 2024 рік продажі квартир іноземцям знизилися на 32,1% порівняно з попереднім роком і досяг 23 тис. 781. У 2024 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 1,6%. Провінціями з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям у 2024 році були Стамбул з 8 416, Анталія з 8 223 і Мерсін з 2 112 відповідно.
3. Розподіл інвесторів за громадянством. В грудні 2024 українці купили 181 квартиру. Таку кількість квартир за місяць українці ще не купували: попередній рекорд був 160 квартир.
Акурте, то що потроху попит на Туреччину повертається незважаючи на погіршення умов отримання ВНП? А що то за перша країна, не можу зрозуміти, у мене трохи обрізаною виглядає картинка на смартфоні
BIGor написав:Тобто політики підвищують мінімалки ітд, а бізнес переводить підприємтсва в Руминії і інші країни з більш доступною робочою силою. В результаті по факту підвищення мінімалок і утримання курсу всіма силами приводить до масових звільнень, звичайно процес не швидкий і дуже волатильний, але він почався ще в 2024 році.
Поки є дефіцит робочої сили, нехай граються. Головне, щоб потім вчасно зупинилися.
The_Rebel написав:Акурте, то що потроху попит на Туреччину повертається незважаючи на погіршення умов отримання ВНП? А що то за перша країна, не можу зрозуміти, у мене трохи обрізаною виглядає картинка на смартфоні
...педересьон...
Дякую. Не думав, що після недвозначного натяку султаном про бажання їх там бачити вони продовжують там купляти. Але куди ще інвестувати росіянам?
З одного боку вдома стрьомно, бо попереду турбулентність, можливі громадянські війни/революції або закручування гайок в стилі Півн. Кореї.
А з іншого боку, хоча на словах вони зневажливо ставляться до демократій та дуже гордяться царьом, все ж таки свої грошики хочеться тримати в західних країнах, де приватна власність є недоторканною. Чомусь не дуже інвестують в Китай, Іран, Киргистан і тп). Але так як захід для них є майже закритим, то і залишається мінімум країн, а саме - Дубаї та околиці для еліти, а Туреччина для середнього класу. Тож і приходиться інвестувати в країну НАТО